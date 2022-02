Allerta meteo Milano: previste forti raffiche di vento

Allerta meteo Milano: sono previste forti raffiche di vento nella giornata di lunedì 21 febbraio in città. Prevista dunque allerta meteo e alta è l’attenzione della Protezione Civile.

Allerta meteo Milano

In tarda mattinata di lunedì 21 febbraio, sulla città di Milano si registrano forti venti che si sono abbattui sulla pianura con velocità medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali.

In vista delle forti raffiche di vento, la Regione Lombardia comunica: “Ai cittadini si chiede di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

“La Protezione Civile regionale raccomanda ai cittadini di “non sostare sotto gli alberi (in strada oppure nei parchi e nei cimiteri cittadini), oppure sotto impalcature, dehors e tende; si raccomanda, inoltre, di mettere in sicurezza tutti gli oggetti all’esterno di balconi e terrazzi che potrebbero facilmente cadere in strada a causa delle forti raffiche di vento.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile lombarda sarà attivo dalle ore 9 per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi”.

Da martedì miglioramenti meteo

Il maltempo insisterà su tutta la giornata di lunedì 21 febbraio, per poi attenuarsi e addirittura soleggiarsi nella giornata di martedì 22 febbraio.

Le raffiche di vento lasceranno spazio al sole accompagnato dalle alte temperature: attese una massima di 18 gradi e una minima di 9 gradi.