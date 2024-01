Gionata Giordano, chi è il figlio di Marina Occhiena: vita privata, età, padre

Chi è Gionata Giordano, figlio di Marina Occhiena. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre cantante dei Ricchi e Poveri. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gionata Giordano, figlio di Marina Occhiena: vita privata, carriera

Gionata Giordano è il figlio di Marina Occhiena, storica voce dei Ricchi e Poveri, e di suo marito, il ginecologo Giuseppe Giordano. Sebbene non sia nota la sua data di nascita, si può presumere che abbia più di vent’anni, in quanto nato poco dopo le nozze dei suoi genitori nel 1997. Le informazioni sul suo conto sono limitatissime: a differenza di sua madre non ha mai inseguito la fama né è mai apparso sul piccolo schermo. In rispetto della sua privacy, Marina Occhiena non ha mai divulgato troppi dettagli riguardo suo figlio Gionata.

La sua nascita e l’inseminazione artificiale: “Sempre voluto un figlio, non avevo il compagno giusto”

La nascita di Gionata è stata il coronamento di un sogno per Marina, che da tempo desiderava diventare madre. “Ho sempre desiderato avere un figlio.” -ha spiegato la cantante in una recente intervista- “Ma non avevo un compagno giusto. Non avrei mai fatto un figlio con un marito che non ritenessi giusto. L’ho trovato quando avevo 41 anni“. L’artista non ha mai nascosto le difficoltà intrinseche nel tentare di avere un bambino in età avanzata: Gionata è nato grazie all’inseminazione artificiale. “Si comincia ad avere qualche problemino a quell’età.” -ha dichiarato Marina Occhiena- “Non è impossibile ma è più difficile, ma ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato sul percorso della inseminazione assistita che mi ha permesso di diventare mamma”.