Los Angeles, ucciso il vescovo ausiliare

Dall’America non può che arrivare un’altra spiacevole notizia che riguarda un delitto. Luogo dell’accaduto è – ancora una volta – Los Angeles, dove è stato trovato morto il vescovo ausiliare, di nome David O’Connell.

Si trattava di un uomo gentile e disponibile, che si occupava di offrire supporto agli immigrati.

Morto vescovo ausliare di Los Angeles

La città di Los Angeles piange la scomparsa di David O’Connell, vescovo dal cuore d’oro che si prodigava per assistere gli immigrati e aiutava le persone in difficoltà. Tra queste le vittime di guerra oppure le persone in precarie condizioni economiche. Un lavoro che non tutti sarebbero in grado di fare che è stato stroncato a causa di un colpo d’arma da fuoco, che ha spento il vescovo ausiliare.

David O’Connell è dunque stato ucciso per via di una ferita di arma da fuoco, che sembra però del tutto fortuita. O meglio, nessuno avrebbe pensato di togliere la vita al vescovo ausiliare, figura molto importante per la comunità. La vittima è stata infatti colpito durante una sparatoria verso le ore 13, dentro ad un’abitazione nei pressi di Haciend Heights, nella contea di Los Angeles. L’episcopo aveva 69 anni e le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno cercando di indagare e comprendere tutte le dinamiche. A dare la triste comunicazione ci ha pensato l’agenzia di stampa Catholic news agency.

Dalla ferita al petto al motivo della sparatoria. Ci sarà bisogno di un lavoro minuzioso per chiarire tutta la situazione.

Sebbene, in questa occasione, non si presenta come un’esecuzione – o qualcosa di voluto – continua ad esserci il pesante dato sui decessi causato da armi da fuoco negli Stati Uniti d’America. Si deve assolutamente trovare il modo per limitare questo fenomeno e responsabilizzare all’acquisto – e all’utilizzo – delle pistole, le quali possono diventare armi potenti e letali, se trattate in maniera sbagliata.

LEGGI ANCHE: Michigan, sparatoria all’università: 8 vittime.