Margareth Madè, chi è la moglie di Giuseppe Zeno: vita privata, carriera, film

Chi è Margareth Madè, attrice moglie di Giuseppe Zeno. Arrivata al successo come modella in giovane età, ha recitato al cinema e in tv, dove ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Margareth Madè, attrice e moglie di Giuseppe Zeno: vita privata, carriera, film

Nata a Paternò, in provincia di Catania, il 22 giugno 1982, Margareth Madè, all’anagrafe Margareth Tamara Maccarone, ha 41 anni ed è un’attrice e modella italiana, sposata da diversi anni con il suo collega Giuseppe Zeno. Si avvicina al mondo dello spettacolo da giovanissima, nel 2000, quando a soli 15 anni vince il concorso New Model Today della Why Not Model Agency di Milano. In questi anni partecipa a diverse sfilate internazionali e comincia a farsi vedere sul piccolo schermo, nei programmi Rai Donna sotto le stelle e La Kore. Si guadagna inoltre molti contratti come testimonial pubblicitaria.

In contemporanea alla sua carriera da modella, Margareth Madè studia per affermarsi come attrice. Trova la sua prima grande occasione nel 2008, quando viene scelta da Giuseppe Tornatore nel ruolo di Mannina in Baaria. Il successo del film la lancia nel mondo del cinema: negli anni successivi recita in Una donna per la vita, …e fuori nevica, Andròn – The Black Labyrinth e nei più recenti Il velo di Maya e Il mio corpo vi seppellirà. Trova spazio anche in televisione nelle serie Il Commissario Montalbano, Buio e Blanca. Margareth ha inoltre partecipato a diversi programmi tv: è stata concorrente di Ballando con le stelle 2016 e conduttrice di Cinepop, su Sky Cinema.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, il rapporto con Zeno e i figli

Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono sposati dal 20 agosto 2016. I due hanno celebrato le loro nozze in Sicilia, nello specifico ad Ortiga, in provincia di Siracusa. La coppia si era annunciata senza mezzi termini presentandosi insieme in occasione della Festa del Cinema di Roma del 2015, sorprendendo tutti: “Siamo innamorati”. Margareth ha raccontato qualche dettaglio del loro primo incontro: “Era parecchio che “ci cercavamo”, ci informavamo l’uno dell’altro: ce lo siamo confessati dopo… Poi finalmente a giugno, ci siamo incontrati a casa di amici. È bastato un lunghissimo sguardo, che continua ancora“. Zeno ha spiegato che è stato il grande schermo a farle conoscere la sua attuale moglie: “Sono rimasto folgorato fin da quando l’ho vista la prima volta al cinema, in Baaria“. Dal loro amore sono nate due figlie: Angelica, nata l’8 novembre 2017, e Beatrice, nata il 4 settembre 2020.