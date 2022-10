Jaggaer con Marelli vince agli Excellence Award 2022

La collaborazione tra Jaggaer e Marelli vince agli Excellence Award 2022 di Adaci per la categoria "Global Procurement"

La collaborazione tra JAGGAER e Marelli per sviluppare un percorso di digitalizzazione e di trasformazione dei processi di acquisto e gestione della supply chain a livello mondiale è stata premiata come miglior progetto nella categoria “Global Procurement – Large Enterprise” dal IV Procurement and Supply Management Excellence Award di ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management).

Jaggaer con Marelli

JAGGAER ha supportato Marelli nel percorso di digitalizzazione e di trasformazione dei processi di acquisto e gestione della supply chain.

La piattaforma a supporto del progetto è già utilizzata da oltre 8.000 professionisti di Marelli in 22 paesi del mondo e in 11 lingue diverse.

Con circa 54.000 dipendenti e 170 tra stabilimenti e centri R&D in tutto il mondo, Marelli è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Si rivolge ai più importanti brand e player del settore con un’ampia offerta di tecnologie innovative e di alta qualità.

L’azienda investe da sempre nell’adozione delle più avanzate tecnologie volte a rendere i propri processi più efficienti, anche nella gestione delle relazioni con i fornitori, considerati un fattore strategico per migliorare la produttività, la governance e la gestione del rischio. Infatti, essendo l’eccellenza manifatturiera uno dei principi base dell’azienda, l’esigenza di mantenere un panel di fornitori estremamente qualificato è imprescindibile.

Il Commento di Emanuelle Iseppi, Account di Jaggaer Italia

“Il premio è un grande riconoscimento per tutto il gruppo di lavoro JAGGAER impegnato sul progetto Marelli” ha commentato Emanuele Iseppi, Account Principal di JAGGAER Italia.

“La nostra Autonomous Commerce Revolution sta davvero innovando e trasformando il modo di gestire i cicli passivi delle aziende, soprattutto in questo lungo e persistente periodo di incertezza: l’uso di intelligenza artificiale e di analisi predittive sarà sempre di più il fulcro della competitività del mondo dell’impresa”.

Il commento di Davide Devalle, Head of Indirect Purchasing EMEA di Marelli

“Siamo onorati di ricevere un premio così autorevole che testimonia la lungimiranza e l’efficacia della azioni intraprese da Marelli per mettere in sicurezza, rendendola sempre più trasparente e performante, la nostra capacità di gestire il procurement” ha dichiarato Davide Devalle, Head of Indirect Purchasing EMEA di Marelli.

“La semplificazione che JAGGAER ha portato in tutte le aree geografiche in cui operiamo è indubbia, così come la ulteriore coesione verso un approccio globale, totalmente digitalizzato, compliant e sicuro”.