Udinese-Monza, parla Palladino: “Cerchiamo di dare una gioia a Berlusconi”

Archiviata la pratica Coppa Italia – almeno l’andata delle semifinali – si passa al campionato. In vista della 29° giornata di Serie A compare la sfida Monza-Udinese, che lo stesso Palladino ritiene importante. Due squadre a metà classifica che non hanno più nulla dire alla stagione, motivo per cui possono giocare con tranquillità.

Palladino su Monza-Udinese

Il weekend di Serie A regalerà scontri importanti per i piani alti – zona Europa – e per la zona calda, quella retrocessione. Da Lazio-Juventus (big match di giornata) a Sampdoria-Cremonese, scontro diretto tra le ultime due. In mezzo c’è Monza-Udinese, partita valida per la zona grigia, che entrambe occupano. Le due squadre giungono però da pesanti sconfitte: i friulani 0-3 contro il Bologna, i brianzoli 2-0 contro la Lazio. Ecco perché questa gara assume un valore importante.

A parlarne lo stesso Raffaele Palladino, ricordando Berlusconi:

“Il suo principio è quello di non mollare mai, l’ha fatto per tutta la vita e noi dobbiamo andare in campo con testa e cuore, per lui. Dobbiamo cercare di dargli una gioia. È stata una settimana particolare, di preoccupazione. Amiamo il nostro presidente e gli siamo vicini”.

Non poteva chiaramente mancare il pensiero per il proprio presidente, attualmente ricoverato per gravi problemi d salute.

Il mister ha poi risposto ad alcune “provocazioni” che lo infastidiscono, riferite ad un Monza ormai salvo:

“A sentirlo mi arrabbio. Non ci deve essere rilassamento, perché il nostro obiettivo non è ancora scontato. Ci sono 30 punti in palio, sono tantissimi. Ma io ho non ho visto questo rilassamento da parte dei ragazzi, forse senza il solo mezzo passo falso con la Cremonese oggi saremmo a parlare di altro, con due punti in più. Ddopo la partita con la Lazio, la squadra ha reagito bene. E in settimana ho visto i ragazzi incazzati. È la fame che voglio vedere“.

La sconfitta contro i biancocelesti ha fatto male ma ha portato la squadra a voler reagire, ci si attende una sfida intensa.