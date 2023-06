Carla Elvira Dall’Oglio, necrologio per Berlusconi: il saluto della prima moglie del Cavaliere

Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. I due si sono sposati e hanno messo a mondo anche due figli. Tuttavia, la loro relazione non è durata a lungo. Nonostante ciò, la donna ha voluto dedicare un ultimo saluto al suo primo marito, morto all’età di 86 anni il 12 giugno 2023.

Carla Elvira Dall’Oglio, necrologio per Berlusconi

Carla Elvira Dall’Oglio ha 82 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto prima moglie di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ex premier scomparso all’età di 86 anni il 12 giugno 2023. La loro relazione non dura tanto ma dal loro matrimonio nascono i primi due figli dell’ex premier: Marina Berlusconi, nata nel 1966, e Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969. La donna non ha voluto mancare alla notizia della morte del suo primo marito e così ha deciso di rendere pubblici i suoi pensieri e pubblicarli in un necrologio.

Il saluto della prima moglie del Cavaliere

La prima moglie di Berlusconi ha voluto pubblicare un necrologio per dare l’ultimo saluto al Cavaliere. “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”.