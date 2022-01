La vita in diretta, Alberto Matano lascia il programma: cosa è successo?

Il conduttore Alberto Matano lascia La vita in diretta. Il giornalista, al timone del programma dal 2019, non presenterà più il rotocalco pomeridiano di Rai 1. Che cosa è successo? Cosa fa ora il conduttore?

Dal 2019 Alberto Matano ha fatto compagnia agli italiani ogni pomeriggio, alla guida del rotocalco di Rai 1 La vita in diretta. Con il suo carisma irresistibile ha conquistato i salotti degli spettatori da casa, diventando uno dei volti di punta della rete.

Il conduttore ha però sconvolto tutti venerdì scorso, annunciando il suo addio alla trasmissione. Matano ne ha dato conferma personalmente: torna alle sue radici da giornalista, al TG1, per lo speciale delle elezioni in Quirinale. I suoi fan si augurano che si tratti solo di una separazione momentanea e che Matano torni presto a presentare il loro programma preferito. Nel frattempo, il giornalista si gode il suo ritorno. In un post sul suo profilo instagram, si mostra in foto insieme a Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Che effetto tornare in questo studio!”.