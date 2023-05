Chi è Alberto Camerini, cosa fa oggi il cantautore? Canzoni, vita privata, Elena Orlandi

Chi è Alberto Camerini, cosa fa oggi il cantautore rock anni Ottanta? Artista eclettico ispirato a David Bowie, si è fatto strada con le sue sonorità elettroniche e il suo stile inconfondibile. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Alberto Camerini: vita privata, carriera e cosa fa oggi il cantautore

Nato a San Paolo, in Brasile, il 16 maggio 1951, Alberto Camerini ha 72 anni ed è un celebre cantautore, noto anche come l’Arlecchino del Rock italiano. La sua famiglia si era trasferita in Sudamerica nel 1938, in risposta alla promulgazione delle Leggi Razziali Fasciste. Torna in Italia all’età di undici anni e da allora scopre la sua passione per la musica. Il suo primo approccio allo spettacolo è una band formata ai tempi del liceo, Il Pacco, gruppo di cui facevano parte anche Eugenio Finardi, Lucio Fabbri e Ricky Belloni. In seguito comincia a collaborare come musicista per diversi artisti di spicco italiani, facendosi le ossa al fianco dei Matia Bazar, di Fausto Leali e di Patty Pravo.

L’esordio da solista di Camerini arriva nel 1976, con il singolo Pane Quotidiano/In giro per le strade, poi incluso nell’album Cenerentola e il pane quotidiano. Il verso successo arriva qualche anno più tardi, con l’arrivo degli anni Ottanta. Nel 1980 pubblica il suo album omonimo, Alberto Camerini, suo quarto lavoro che lo avvicina più alle sonorità elettroniche e new wave. Un anno dopo arriva il pezzo che lo lancia verso la notorietà nazionale, Rock & Roll Robot, contenuto nell’album Rudy e Rita. È in questo periodo, grazie alle sue esibizioni e i suoi travestimenti, che si guadagna il soprannome di Arlecchino.

Il suo periodo sulla cresta dell’onda è relativamente breve. Nel 1984 arriva al Festival di Sanremo con il brano La bottega del caffé, che però si piazza solo sedicesimo. Alberto Camerini, in alcune recenti interviste, ha parlato degli ostacoli che han frenato la sua carriera in quegli anni: “Volevo cantare in inglese ma non me lo permisero. Avevo provato il tedesco (Tanz Bambolina) anche perché ero ambizioso e volevo sfondare nel mercato europeo. Volevo tutto: essere David Bowie ma mantenere la famiglia, chiedevo il successo e pure la normalità di un padre con una figlia”.

Cosa fa oggi, gli ultimi album e le esibizioni

Oggi Alberto Camerini continua a fare musica, dedicandosi soprattutto al punk elettronico. Dagli anni Duemila si esibisce spesso in giro per l’Italia, portando sul palco un mix di suoi vecchi successi e di nuovi brani. È inoltre spesso apparso come ospite televisivo in diversi talk show. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dieci album in studio, l’ultimo dei quali, Kids wanna Rock, risale al 2005.

Vita privata: il matrimonio con Elena Orlandi e i figli

Alberto Camerini è stato sposato dal 1975 al 1990 con Elena Orlandi, madre dei suoi due figli, Valentina e Lorenzo. Il brano Elena, contenuto nell’album Alberto Camerini, è dedicato proprio alla sua prima moglie. Secondo alcune voci di corridoio la causa della loro separazione sarebbe stata la vita sregolata del cantante, che ha però sempre smentito questa versione dei fatti. Oggi Alberto Camerini convive con la sua attuale compagna, una donna di nome Silvia. Entrambi i figli del cantante si sono costruiti una carriera nella scrittura: Valentina è un’autrice e anche sceneggiatrice di fumetti, mentre Lorenzo è laureato in Storia Medievale e ha scritto per diverse testate.