Nancy Dell’Olio, chi è l’ex fidanzata di Sven-Goran Eriksson: vita privata, carriera, età

Chi è Nancy Dell’Olio, ex fidanzata di Sven-Goran Eriksson. Nota avvocatessa italo-americana, è rimasta al fianco dell’allenatore svedese dal 1998 al 2007. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Nancy Dell’Olio, ex fidanzata di Sven-Goran Eriksson: vita privata, carriera

Nata a New York il 23 agosto 1961, Nancy Dell’Olio ha 62 anni ed è un nome molto noto tra gli appassionati di gossip, soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson. Avvocatessa di origini italo-americane, la sua famiglia è originaria di Bisceglie, in Puglia. Ha ottenuto la sua laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari e ha poi continuato i suoi studi con un master a New York. Dell’Olio gestisce un suo studio legale, specializzato in affari legati al diritto di proprietà. Diventata famosa grazie alla sua relazione con Eriksson, Nancy Dell’Olio ha cominciato a trovare spazio in diversi programmi televisivi inglesi. Negli anni Duemila ha presentato Footballers’ Cribs su MTV e ha partecipato agli show Strictly come dancing e Celebrity Big Brother.

Vita privata, gli ex e la storia con Eriksson

Prima di incontrare Sven-Goran Eriksson, Nancy Dell’Olio è stata sposata con un uomo di nome Giancarlo Mazza. L’avvocatessa ha incontrato l’allenatore per la prima volta nel 1998, durante la sua permanenza a Roma sulla panchina della Lazio. Sei mesi dopo il loro primo incontro, Nancy e Sven cominciano quella che si rivelerà essere una lunga e appassionata relazione amorosa. Dell’Olio segue l’allenatore a Londra dopo il suo ingaggio come coach della Nazionale inglese nel 2001 e resta al suo fianco per molti anni nonostante le sue continue infedeltà. Eriksson la tradisce per due volte, prima con la conduttrice svedese Ulrika Johnsson e poi con la segretaria della Federazione Calcio inglese Fara Alam, ma Nancy decide comunque di restare con lui fino al 2007. Durante la loro relazione Dell’Olio ha spesso parlato della sua intenzione di adottare dei figli con Eriksson, ma l’allenatore ha sempre frenato questo suo desiderio.

La reazione alla malattia dell’allenatore: “Notizia devastante, sapevo fosse malato ma fa male”

Negli ultimi giorni Nancy Dell’Olio ha reagito alle dichiarazioni del suo ex, che ha confermato di soffrire di un cancro al pancreas e di avere appena un anno di vita davanti. Intervistata dal Corriere della Sera, l’avvocatessa si è detta sconvolta per le condizioni di Eriksson: “È devastante. Dopo la scomparsa di mia madre, avvenuta lo scorso mese di settembre, sono ancora alle prese con un momento delicato. Non pensavo che il 2024 si dovesse aprire con un’altra brutta notizia. Sapevo che Sven era malato, ma così fa male“.