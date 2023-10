Nextai, significativo Round seed di raccolta a supporto di Spoki®

“Magic Mind”, il programma di Digital Magics per start up dedicato all’intelligenza artificiale, tra i principali acceleratori europei nel settore AI e Smart4Tech S.p.A. (“Smart4Tech”), verticale per investimenti in società tecnologiche hanno guidato in qualità di lead investors un aumento di capitale significativo in NEXTAI S.r.l. (“NEXTAI”), startup innovativa pugliese che ha sviluppato Spoki®, la suite di Conversational AI che rivoluzionerà la modalità con cui le imprese comunicheranno con i propri clienti.

Smart4Tech è controllato da Smart Capital S.p.A. (“Smart Capital”) – holding di partecipazione industriale di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investiment in Public Equity, con un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione – Magic Mind Accelerator S.r.l. (“Magic Mind”) è promosso da Digital Magics con la partecipazione di Fondazione Compagnia di San Paolo, Angelini Ventures, Exprivia, IBM, Reale Mutua e altri primari strategic partners.

L’operazione, a cui hanno preso parte anche investitori privati, mira ad accelerare significativamente l’espansione di Spoki®, a soli 4 mesi dal termine del programma di accelerazione, con la finalità di renderla uno dei principali player europei del mercato di riferimento, attualmente interessato da un’impetuosa crescita. Spoki®sta riscontrando un tasso di crescita organico superiore al 100% e ha ottenuto +500 clienti in fase di bootstrapping essendo già stata adottata da migliaia di imprese, di cui alcune molto rilevanti, che hanno trovato un immediato e concreto beneficio di business, con più di un milione di messaggi scambiati al mese.

Questa operazione rientra perfettamente nella vision di Digital Magics, che da sempre opera per trasformare le idee del futuro nel business del presente, lavorando a stretto contatto con le startup su tutto il territorio nazionale, e di Magic Mind, guidato dalla Program Director e Portfolio&Deal manager Maria Imbesi, Magic Mind si configura come il primo veicolo italiano di investimenti in fase pre-seed verticale sulle soluzioni AI. Partecipato da Digital Magics e Fondazione Compagnia di San Paolo, in partnership con aziende di primaria importanza che desiderano spingere lo sviluppo di startup AI, a meno di un semestre dal termine del programma effettua il follow-on in Spoki® con l’ottica di supportarne gli investimenti nello sviluppo tecnologico, in particolare attraverso l’AI, per rendere la soluzione scalabile ed unica sul mercato.

Spoki® offre un’ampia gamma di funzionalità per le aziende, consentendo loro di sfruttare completamente il potenziale del canale WhatsApp per migliorare le comunicazioni, le vendite e l’esperienza del cliente. Spoki® è uno degli operatori più diffusi e conosciuti autorizzati a offrire soluzioni sistemiche tramite WhatsApp Business API. Con Spoki®, le aziende possono inviare messaggi massivi con massima visibilità, integrare il canale WhatsApp con piattaforme e-commerce, CRM e strumenti di marketing, utilizzare messaggi automatici per risparmiare tempo ed energia, gestire conversazioni multiutente e conservare tutte le chat dei clienti in un’unica piattaforma.

Grazie a questa operazione, interamente in aumento di capitale, NEXTAI sarà in grado di espandere ulteriormente le funzionalità e la portata di Spoki®.

“La collaborazione con Smart4Tech e Magic Mind rappresenta un passo significativo per NEXTAI e sottolinea il nostro impegno nell’innovazione tecnologica e nel supporto alle aziende che cercano soluzioni avanzate per le loro esigenze di comunicazione e vendita”, ha dichiarato Giorgio Pagliara, CEO di NEXTAI. La decisione di investire in NEXTAI e Spoki® riflette l’impegno di Magic Mind e di Smart4Tech e nel promuovere soluzioni innovative e all’avanguardia nel panorama tecnologico italiano.

L’operazione è stata coordinata da Domenico Laudonia in qualità di advisor finanziario e investitore, l’Avvocato Elisabetta Pero dello studio LMCR ha assistito Smart4Tech e gli Avvocati Costanza De Porcellinis e Giorgia Macinagrossa dello studio FPB Legal hanno assistito Magic Mind.