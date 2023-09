Chanel Totti e Cristian Babalus attaccati sui social per la vacanza di lusso: “Non vai a scuola?”

Chanel Totti e Cristian Babalus sono stati attaccati sui social perché hanno postato foto in cui si mostrano mentre vivono vacanze di lusso e una vita piuttosto agiata anche rispetto all’età che hanno.

Chanel Totti e Cristian Babalus attaccati sui social

Chanel Totti è la figlia del famoso ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti. In queste ore ha fatto parlare della sua vita la ragazza che ha 16 anni per la fuga d’amore lussuosa con il suo fidanzato Cristian Babalus. Sono stati a Montecarlo e precisamente all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, dove una sola notte di alloggio può arrivare a costare oltre 1.200 euro. Inoltre, dalle storie e foto del profilo Instagram di Chanel si vedono i due anche stare su uno yacht di lusso. Per questo sono stati attaccati dagli haters che li hanno presi di mira.

I commenti: “Non vai a scuola?”

I commenti che si trovano sotto l’ultimo post di Chanel sono molto duri e forti. Qualcuno scrive: “Ma la scuola? Hai sedici anni, sei fidanzata e non vai a scuola. Genitori assenti che le permettono tutto”. “Ciao poveri: yacht e soldi di mammina e papino”, ha scritto ancora un altro utente.

Qualcun altro: “Io vedo commenti del cavolo : Non vai a scuola , non fai i compiti , viaggi per il mondo eccc.. Ma voi volete paragonare la vita di questa ragazza ad una comune sedicenne che va a scuola pubblica con l’ autobus con 7 euro in tasca per la merenda . Lei dalka scuola , alle frequentazioni, ai viaggi , vive una vita totalmente differente . Lo fa perché se lo può permettere, come tanti altri figli di persone ricche e famose”. Qualche commento anche ironico seppur pungente: “Occhio a spendere e spandere, che tua madre è disoccupata e tuo padre in pensione”. Poi: “Ma perché non fai le cose di una sedicenne. Ne dimostri trenta”. “Ciao poveri: yacht e soldi di mammina e papino”, ha scritto ancora un altro utente.