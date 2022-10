JAGGAER è challenger nel Gartner Magic Quadrant 2022 per il Contract Lifecycle Management

JAGGAER ha annunciato di essere stata riconosciuta da Gartner come Challenger nel Magic Quadrant 2022 per il Contract Lifecycle Management (CLM), per il secondo anno consecutivo, per la sua capacità di esecuzione e completezza di visione.

JAGGAER si rafforza con investimenti sull’IA

Con l’acquisizione di DocSkiff all’inizio del 2022, JAGGAER ha aggiunto capacità innovative di revisione e analisi dei contratti applicando l’intelligenza artificiale avanzata (AI), in particolare l’apprendimento automatico (Machine Learning) e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), alla propria soluzione CLM.

L’offerta DocSkiff (ribattezzata JAGGAER Contracts AI) differenzia ulteriormente la soluzione CLM di JAGGAER includendo una sofisticata tecnologia AI/ML per la digitalizzazione e l’analisi dei contratti, tra cui il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per la ricerca semantica e full-text dei documenti, l’estrazione di clausole contrattuali e metadati, l’analisi della varianza e del rischio delle clausole standard e molto altro ancora.

Challenger nel Gartner Magic Quadrant 2022

Con la soluzione completa CLM e Contracts AI di JAGGAER, le aziende possono gestire, rivedere e analizzare tutti i contratti su scala, riducendo così i rischi, le perdite di profitto e le inefficienze dei processi, e richiedendo meno risorse.

“La gestione efficace dei contratti svolge un ruolo diretto nella riduzione dei rischi, nella spinta alla produttività, nella realizzazione di savings e nel miglioramento delle prestazioni aziendali. Abbiamo intenzionalmente evoluto la nostra offerta di prodotti CLM con l’automazione per consentire ai nostri clienti di gestire i contratti in modo più rapido e strategico.

Con Contracts AI, i nostri clienti stanno già riscontrando una riduzione fino al 40% delle perdite di fatturato, un miglioramento del 50% nel processo di approvazione dei contratti, oltre a un aumento del tempo a disposizione” ha dichiarato Jim Bureau, CEO di JAGGAER.

JAGGAER CLM offre anche funzionalità per gestire l’intero ciclo di vita dei contratti, dalla creazione e negoziazione prima della firma alla gestione delle spese e degli obblighi dopo la firma.

Poiché JAGGAER CLM fa parte della suite completa di soluzioni source-to-pay di JAGGAER, i clienti possono trarre vantaggio dalla piena integrazione delle funzionalità per il contract management con le soluzioni per la gestione del sourcing, dei pagamenti, dei fornitori e degli approvvigionamenti.

Il commento di Jim Bureau, CEO di JAGGAER

“Il successo dei nostri clienti è al centro di tutto ciò che facciamo” ha aggiunto Bureau. “Ci dedichiamo a ottimizzare i processi commerciali chiave attraverso la tecnologia, in modo che i clienti abbiano più tempo per lavorare su iniziative strategiche e di alto valore.

Siamo convinti che il riconoscimento ottenuto nel Magic Quadrant for Contract Lifecycle Management sia un’evidenza degli investimenti che abbiamo fatto e che continueremo a fare in innovazione, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”