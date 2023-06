Danielle Spencer, chi è l’ex moglie di Russell Crowe: vita privata, carriera, figli

Chi è Danielle Spencer, ex moglie di Russell Crowe. Al fianco dell’attore hollywoodiano dal 2003 al 2012, è un’affermata attrice e cantautrice australiana. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Danielle Spencer, ex moglie di Russell Crowe: vita privata e carriera

Nata in Australia il 16 maggio 1969, Danielle Spencer ha 54 anni ed è un’attrice e cantautrice, in passato moglie del celebre attore Russell Crowe. Figlia di un cantante e conduttore televisivo, Don Spencer, è cresciuta tra l’Australia e l’Inghilterra, patria di sua madre. Si avvicina alla recitazione e alla musica durante la sua adolescenza, ispirata anche dal lavoro del padre che lavorava in Play School, programma per ragazzi targato BBC. Recita in alcuni per il cinema australiano e diverse serie tv dal 1989 al 2000. In seguito Danielle decide di focalizzarsi maggiormente sulla sua carriera musicale. Nel 2002 esce il suo primo album, White Monkey, da cui sono tratti l’omonimo singolo e altri brani come Jonathon White e Blast Off.

Dopo essersi presa alcuni anni di pausa per dedicarsi alla famiglia, Danielle Spencer torna a fare musica con Calling All Magicians nel 2010. Nel 2012 è una dei concorrenti della dodicesima edizione di Dancing with the Stars, versione australiana di Ballando con le stelle, dove si fa valere e arriva al secondo posto.

Vita privata, il matrimonio con l’attore e i figli

Danielle Spencer e Russell Crowe si incontrano per la prima volta nel 1989, sul set del film The Crossing. I due attori sono subito attratti l’uno dall’altra e cominciano a frequentarsi, in un tira e molla che dura diversi anni. Poi, nel 2003, decidono finalmente di sposarsi: celebrano le nozze nella fattoria di Russell Crowe nel villaggio gallese di Nana Glen. Dal loro amore nascono due figli, Charles Spencer Crowe, nato a Sidney nel 2003, e Tennyson Spencer Crowe, classe 2006. L’idillio matrimoniale, tuttavia, dura solo qualche anno. Nel 2012 la coppia decide di separarsi, per poi finalizzare il divorzio qualche anno dopo, nel 2018. Già nel 2016 Danielle aveva cominciato a frequentare un’altra persona, il 57enne Adam Long.