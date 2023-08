Cristian Babalus, chi è il fidanzato di Chanel Totti: vita privata, anni, lavoro

Chi è Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti. Noto tiktoker e proprietario di un negozio a Roma, è in polemica con la sua ex compagna.

Chi è Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova fiamma della figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Quanti anni ha? Che lavoro fa? Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti: vita privata e lavoro

Nato e cresciuto a Roma, Cristian Balabus ha vent’anni ed è la nuova fiamma di Chanel Totti, secondogenita 16enne di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Il giovane gestisce Babalus & Babalusino, negozio di abbigliamento sportivo per ragazzi e bambini che si trova nella Capitale, in via Tuscolana. È molto noto sul web grazie ai suoi profili social, che usa per promuovere la sua attività. È famoso soprattutto su TikTok, dove ha un seguito molto ampio, ma di recente ha trovato successo anche su Instagram.

Vita privata: ex compagna, figlio, la storia con Chanel

La storia d’amore tra Babalus e Chanel ha provocato molte polemiche nell’estate del 2023. I due si stanno godendo una vacanza insieme, tra Capri e Salento, sotto l’occhio attento di Ilary Blasi. A far rumore sul web, tuttavia, non ci sono solo le foto della coppia tra lusso e spiagge meravigliose, ma anche le accuse della ex compagna di Babalus, la tiktoker Martina De Vivo. L’influencer ha accusato Cristian di averla tradita con Chanel, per poi mollarla a pochi mesi dalla nascita di sua figlia, Kylie.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Babalus ha negato le accuse di Martina e ha preso le difese della sua nuova compagna in un video pubblicato su Instagram: “Vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata dopo la fine del mio rapporto con Martina. Offendere, denigrare, accusare come ha fatto Martina, a casa mia non sono sinonimo di educazione, per cosa poi? Follower? Notorietà? Ognuno è causa del suo male. Sono sicuro che se fosse successo con quella della porta accanto, Martina non avrebbe creato tutto questo rumore e questo chiasso. Conosco Chanel che di educazione e di valori ne ha da vendere. Infatti fino ad ora non ha mai risposto a nessuna provocazione e cattiveria“.