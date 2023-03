Sciopero degli aerei del 17 marzo 2023: orari dello stop e voli garantiti

Sciopero degli aerei previsto per l’intera giornata di venerdì 17 marzo 2023. L’agitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali e riguarda molti volti. Dunque, per tantissimi passeggeri ci saranno problemi e disagi.

Sciopero degli aerei del 17 marzo 2023

Venerdì 17 marzo è stato indetto uno sciopero dei voli a livello nazionale. La Federazione nazionale Trasporti della Cub indice infatti uno “sciopero di 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto dal 2017; inoltre la divisione del contratto in aree contrattuali con trattamenti diversi e la mancata applicazione in tutto il comparto ha favorito la divisione dei lavoratori e ha fornito la possibilità di attuare il dumping sociale, indebolendo il potere contrattuale dell’intera categoria”.

“Altrettanto è fermo il livello salariale dell’intero comparto, che non tiene il passo con l’aumento del costo della vita. Il sindacato stigmatizza anche il sempre più massiccio ricorso alla pratica degli appalti, in particolare nel settore dell’handling, salvo poi lamentarsi della carenza di manodopera a fronte di progressiva precarizzazione, turni massacranti con lavoratori che per sopperire alle carenze di personale svolgono anche due o tre mansioni differenti”, si legge nella nota

Orari dello stop e voli garantiti

L’agitazione è a livello nazionale ed è stata voluta da Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi. Sono coinvolti diversi aeroporti da Milano Linate a Roma Fiumicino. I sindacati agiranno su regimi orari diversi: da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24. Le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore, in particolare su Milano Linate; il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per quattro ore (dalle 10 alle 14); il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta dalle 11 alle 15; il personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17; il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17; il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14. Inoltre, gli iscritti e le iscritte al Cub resteranno in stato di agitazione dal 18 marzo al 5 aprile. Sul sito ministeriale del Trasporto si possono leggere tutti i voli garantiti in caso di sciopero.