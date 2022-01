Chi è Gianluca Costantino, personal trainer nuovo concorrente del GF VIP

Chi è Gianluca Costantino? Il personal trainer molto noto sui social ha 33 anni ed è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 6. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo inquilino della casa più spiata d’Italia.

Chi è Gianluca Costantino, nuovo concorrente del Grande Fratello VIP

Nato a Genova nel 1988, Gianluca Costantino è laureato in Economia e Finanza. Prima di trovare una discreta fama sul web, ha lavorato per diversi anni in una compagnia assicurativa come consulente finanziario.

In seguito, grazie al suo fisico statuario e alla sua passione per il fitness, si afferma come modello e personal trainer. È stato il testimonial di DSquared 2, casa di moda canadese che produce streetwear di lusso. Ha inoltre un profilo instagram con quasi 30mila follower, attraverso la quale porta avanti la sua carriera di personal trainer da remoto. Ha diversi amici vip, tra cui l’ex concorrente del Grande Fratello Alessandro Basciano e la splendida showgirl Antonella Mosetti.

La presentatrice gli ha fatto gli auguri per la sua entrata nella casa del GF Vip, con una storia sul suo profilo instagram: “Entra l’amico mio più figo di tutti”. Costantino è uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del reality, insieme all’influencer e modello Antonio Medugno.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Costantino (@gianlucostantino)

Vita privata: Gianluca Costantino è fidanzato?

Non si sa moltissimo della vita privata di Gianluca Costantino, che però potrebbe scoprirsi di più durante la sua permanenza nella casa. Sembra che per il momento il modello sia single. Ha dichiarato ai microfoni del GF di essere però parecchio interessato a Soleil Sorge. Chissà che non possa accadere qualcosa tra i due…