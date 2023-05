Carlo Motta, chi è il fidanzato di Helena Prestes: vita privata, lavoro, Instagram

Chi è Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes. Scopriamo qualche informazione in più sull’affascinante compagno della naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. Che lavoro fa? Ha un profilo Instagram? Cosa sappiamo di lui?

Chi è Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes: vita privata, lavoro

Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, è entrato nei radar degli spettatori italiani dopo la sua ospitata all’Isola dei Famosi 2023. Affascinante modello e studente di Economia residente a Como, ha ammesso la propria relazione con la naufraga nello studio di Ilary Blasi. Prestes, tuttavia, è ancora restia a mettere un’etichetta sulla loro relazione e prima del suo arrivo in studio, si era limitata definire Carlo un “amico speciale”. Motta ha poi chiarito di provare davvero qualcosa per lei: “Come mai lei mi definisce un amico speciale? Dovreste chiederlo a lei. La verità è che la conosco da due anni e dalla scorsa estate sono il suo amico speciale. Lei mi piace tantissimo, mi piace sempre di più e non vedendola ho un vuoto nella mia vita. Con lei ci vediamo spesso, poi magari per lavoro ogni tanto ci spostiamo. Se siamo fidanzati? Lei è in attesa di una richiesta ufficiale. Diciamo che siamo aspiranti fidanzati“.

Da parte sua, anche Helena ha cominciato ad aprirsi di più dopo le pressioni di Ilary, ammettendo che c’è qualcosa di più tra loro: “È complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto”.

Vita privata: amori passati, Instagram

Carlo Motta non è un nome nuovo per gli appassionati di gossip. Il giovane modello, infatti, fu paparazzato in passato in compagnia di un’altra famosa modella brasiliana, l’ex gieffina Dayane Mello. I due si sono frequentati per un breve periodo, ma a quanto pare han deciso di prendere strade diverse. Non c’è rancore da parte di Dayane, grande amica di Helena, che ha mostrato tutto il suo supporto per la naufraga nella sua avventura sull’Isola: “Qualsiasi cosa accada, quando accadrà o come accadrà, io sarò sempre qui con te!”. Il modo migliore per seguire le evoluzioni della carriera e della vita privata di Carlo Motta è senz’altro il suo profilo Instagram, pieno di scatti tratti dai suoi servizi fotografici. Ad oggi l’account conta appena 4mila follower, ma con la visibilità televisiva appena ottenuta la situazione potrebbe cambiare presto.