Tra Ilary Blasi, conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ed Enrico Papi pare non correre buon sangue. Ecco il motivo.

Ilary Blasi ed Enrico Papi: cosa sta succedendo tra i due?

Tra Enrico Papi e Ilary Blasi, nel corso della conduzione de L’Isola dei Famosi, vi sono state scintille e pare che tra i due non corra proprio buon sangue. Il motivo? l’incapacità, da parte di un conduttore di lungo corso come Enrico Papi, che è stato conduttore di diversi programmi televisivi, di farsi da parte lasciando che sia Ilary Blasi a dettare i tempi del programma e unico punto di riferimento per la conduzione del reality.

Le tensioni tra i due conduttori

Il primo a rivelare le tensioni tra i due è stato TvBlog che ha sottolineato il fatto che già durante la prima puntata, Ilary avrebbe addirittura chiamato qualcuno della produzione per pregare Papi di «stare in carreggiata». In poche parole, insomma, il buon Enrico deve limitarsi a fare quello per cui è stato pagato, ossia l’opinionista, cercando di non invadere il campo di azione di Ilary. L’impressione, però, è che Papi faccia fatica a non riempire con i suoi commenti alcuni momenti del programma, situazione che ha dato fastidio alla conduttrice ed ex di Francesco Totti. Un’edizione, che, quindi, è partita a zigzag.