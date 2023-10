Dario Fabbri, chi è l’esperto di geopolitica: vita privata, moglie, laurea e orientamento politico

Dario Fabbri è un giornalista e noto analista che spesso è ospite come esperto nelle trasmissioni televisive.

Dario Fabbri è un giornalista ed analista di geopolitica spesso ospite nelle trasmissioni televisive come esperto. Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, il suo volto è diventato molto noto al pubblico.

Dario Fabbri, chi è: vita privata e moglie

Dario Fabbri è nato nel 1980 ed è analista geopolitico e giornalista italiano. Attualmente è curatore di Scenari, mensile che tratta di geopolitica del quotidiano Domani. È stato inoltre consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes, rivista italiana di geopolitica. Inoltre, è docente di geopolitica mediorientale presso la Scuola di formazione del DIS (Dipartimento per le informazioni di Sicurezza, della Presidenza del Consiglio) e di narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino.

Sulla sua vita privata non ci sono chiare informazioni ma qualcuno fa sapere che potrebbe sia essere sposato sia avere dei figli ma principalmente è molto impegno nel suo lavoro ed è solo quello che fa uscire all’esterno.

Dario Fabbri: laurea

Fabbri in una intervista a Dissipatio spiega sulla sua laurea: “Ho studiato scienze politiche alla Luiss (vecchio ordinamento), ma ho abbandonato all’ultimo anno per concentrarmi soltanto sulla geopolitica, sulla struttura degli eventi anziché sulla sovrastruttura, e sulla storia degli altri popoli, dimensione essenziale di ogni ragionamento, che non trovai nel percorso universitario”.

Fabbri racconta del suo percorso di autodidatta: “Nei primi anni Duemila tale approccio incrociato era più o meno ignoto e ho preferito approfondirlo autonomamente, da orgoglioso autodidatta”. “Per me è stato indispensabile collocarmi fuori dall’accademia per sviluppare un pensiero diverso, estraneo alle relazioni internazionali e alla politologia. Ognuno segue il suo percorso, mi pare evidente”.

Orientamento politico

Sul suo orientamento politico non ci sono notizie certe ma ci sono alcuni indizi che fanno pensare che Fabbri sia vicino alla dottrina del pensiero liberale. Tra i vari incarichi da lui ottenuti si segnalano quello di chief geopolitical analyst di Macrogeo e think tank geopolitico e macrofinanziario. Con l’invasione della Russia in Ucraina, l’analista è spesso presente negli speciali di La7 condotti da Enrico Mentana.

LEGGI ANCHE: Campi Flegrei, piano di evacuazione della Protezione Civile: come funziona