Paola Massari, chi è l’ex moglie di Claudio Baglioni: vita privata, carriera, figlio

Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’ex compagna del cantautore, fonte di ispirazione di Questo piccolo grande amore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni: vita privata e carriera

Nata a Roma il 3 marzo 1955, Paola Massari ha 68 anni ed è una cantautrice italiana, meglio nota al pubblico in quanto ex moglie di Claudio Baglioni. Anche lei cantautrice, è diplomata all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione di Roma. È lei ad aver ispirato uno dei brani più amati di Baglioni, Questo piccolo grande amore, vincitore del concorso “Canzone d’amore del secolo” al Festival di Sanremo 1985. I due si incontrano per la prima volta nel 1971, Baglioni era all’inizio della sua carriera artistica. Massari era in gita con la scuola alla Mostra Elettronica dell’EUR e aveva appena 16 anni. Appena un anno dopo, nel 1972, fa il suo esordio come cantante con Battibecco, duetto con Claudio Baglioni pubblicato nel terzo album del cantautore, Questo piccolo grande amore.

Negli anni successivi Paola Massari continua a supportare il suo compagno nella sua carriera musicale. Lavora dietro le quinte occupandosi della realizzazione delle copertine dei dischi di Baglioni, dei cori delle sue canzoni, dell’organizzazione dei concerti e dell’assunzione di collaboratori e musicisti. Baglioni deve a lei molte idee poi trasformate in brani di successo, come La vita è adesso e Assolo. In parallelo Massari porta avanti progetti personali, tra cui l’album Il Vento Matteo. Anche dopo il divorzio dal cantautore, Massari ha continuato a lavorare nel mondo della musica.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: matrimonio, figlio, divorzio

Claudio Baglioni e Paola Massari si sposano nel 1973, ma inizialmente decidono di tenere segreta la loro relazione. Il cantautore era ancora agli inizi della sua carriera e non voleva spezzare il cuore alle sue fan, sempre più numerose. I due escono allo scoperto cinque anni dopo, nel 1978, rivelando al mondo il loro amore. La coppia cresce insieme un figlio, Giovanni Baglioni, oggi noto cantautore e chitarrista. Purtroppo nel corso degli anni Claudio e Paola si allontanano sempre di più: dopo qualche anno di separazione, i due divorziano nel 2008. “Hanno voluto chiudere una porta e sistemare in via definitiva il passato.” -spiegava all’epoca l’avvocato della coppia- “Hanno raggiunto un accordo in via consensuale. C’è stata tanta correttezza, anche per tutelare gli interessi del figlio. Un po’ di tristezza c’è stata ma c’è anche tanto rispetto e affetto”.

Intervistata dal settimanale DiPiù, Paola Massari si è detta dispiaciuta che la loro storia d’amore si sia chiusa in questo modo: “Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre. Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”. Oggi Claudio Baglioni ha ritrovato l’amore al fianco di Rossella Barattolo, mentre non si hanno notizie circa l’attuale vita sentimentale di Paola Massari.