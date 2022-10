Angela Rende, chi è la moglie di Amaurys Perez: figli, lavoro, vita privata

Chi è Angela Rende, moglie di Amaurys Perez: tutto sulla dolce metà dell’ex pallanuotista e gieffino. Al fianco dell’atleta italo-cubano dal 2006, i due formano una coppia affiatatissima: “La mia fortuna più grande è averlo incontrato”.

Chi è la moglie di Amaurys Perez, Angela Rende: lavoro e vita privata

Nata a Cosenza il 2 dicembre 1978, Angela Rende ha 43 anni ed è l’amata moglie di Amaurys Perez, ex campione di pallanuoto e personalità televisiva oggi al Grande Fratello Vip 7.

I due si sono conosciuti e sposati nel 2006 e da allora sono inseparabili. “La mia fortuna più grande è stata aver incontrato Amaurys.” –ha raccontato Angela in un’intervista insieme al marito al talk show di Caterina Balivo Vieni da me– “Siamo due pezzi che si incastrano. Nelle nostre diversità perché siamo due opposti siamo molto simili”.

All’inizio l’atleta italo-cubano non la convinceva a pieno: “Quando l’ho conosciuto ho pensato ‘mamma mia quanto è alto’ perché nella nostra famiglia non siamo altissimi.

Poi avevo qualche perplessità perché pensavo che fosse il solito giocatore straniero arrivato in Italia per giocare e che, dopo averla illusa, sarebbe andato via e invece non è stato così. È una persona meravigliosa e sono contenta di averlo nella nostra famiglia“.

A differenza del marito, spesso ospite di trasmissioni televisive, Angela Rende lavora ben lontano dal mondo dello spettacolo. Nella vita fa infatti l’insegnante a Cosenza, dove la coppia ha il proprio nido d’amore.

In passato, tuttavia, ha accompagnato Perez in una delle sue esperienze televisive. La coppia ha infatti partecipato insieme all’edizione 2014 di Pechino Express, classificandosi al secondo posto.

Vita privata, i tre figli della coppia: “Non ci speravamo più”

Angela e Amaurys sono gli orgogliosi genitori di tre figli, Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Una famiglia numerosa ed affiatata costruita su tante difficoltà: la coppia ha dovuto superare ben sei aborti prima della nascita del primo figlio. “Il primo figlio è arrivato nel 2010, quando non ci speravamo più.” –ha affermato Perez a Vieni da me– “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa.

Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto. Ci eravamo arresi, volevamo adottare e dare così una famiglia a qualche bambino abbandonato. Poi però Angela è rimasta incinta“.