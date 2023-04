Federico Nicotera, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne: lavoro, Instagram, Carola

Chi è Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne. Il bel giovane romano ha concluso la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi scegliendo Carola Viola Carpanelli. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Federico Nicotera, vita privata e lavoro del tronista di Uomini e Donne

Nato a Roma nel 1997, Federico Nicotera ha 26 anni e si è fatto conoscere dal pubblico italiano partecipando come tronista a Uomini e Donne. Nonostante la sua giovane età, Federico si è già fatto strada come ingegnere aeronautico. È infatti riuscito a trovare impiego subito dopo aver conseguito la laurea. Nel corso del dating show ha spiegato più nello specifico quali sono le sue mansioni: “Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima”. Ha inoltre un profilo Instagram molto seguito, con oltre 15mila follower.

Federico ha svelato anche qualche dettaglio sulla sua famiglia. È molto affezionato a sua madre e alle sue sorelle, alle quali vuole un gran bene: “Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi, con uno sguardo ci capiamo. E poi c’è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa. La nostra ballerina”. Più fredde le sue parole su suo padre, con il quale ha ammesso di non avere rapporti: “Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà. La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta, ma ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina, ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato”.

La sua scelta, il rapporto con Carola Viola Carpanelli

Federico Nicotera non ha mai nascosto di volere una donna forte al suo fianco, con la quale costruire una famiglia solida:”Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare. Il mio sogno è quello di costruire una famiglia da giovane”. L’amore l’ha guidato verso la corteggiatrice Carola Viola Carpanelli, con la quale ha lasciato Uomini e Donne tra gli applausi del pubblico. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Federico ha spiegato che Carola lo aveva colpito fin da subito: “Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio. Da lei mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano.”.