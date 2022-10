Jumanji 4, arriva la conferma ufficiale: cosa sappiamo del nuovo film?

Jumanji 4, ecco la conferma ufficiale del produttore: cosa sappiamo già del film? Dopo il successo dei primi due sequel del classico film anni Novanta, è in programma un nuovo capitolo della saga: “Abbiamo una grande visione”.

Jumanji 4 si farà, arriva la conferma: cosa sappiamo del nuovo film?

Ottime notizie per i fan di Jumanji, il quarto film si farà! Il classico film d’avventura anni Novanta con protagonista Robin Williams avrà sicuramente un terzo sequel, a completare la trilogia moderna a tema videoludico avviata da Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level.

Si tratta di un progetto sicuro per il produttore esecutivo della saga Hiram Garcia. Il film è ancora in fase di sviluppo e stesura, ma il produttore è molto ottimista sulle possibilità della pellicola: “Jumanji si farà sicuramente. Ovviamente Jake Kasdan sta dirigendo ‘Red One’, quindi in questo momento sta lavorando. Ma abbiamo un sacco di conversazioni su Jumanji. In realtà abbiamo un’ottima idea di cosa faremo per il prossimo film. Quindi so che parlando con Jake, una volta che si sarà liberato di Red One, quella sarà la sua prossima priorità per lui ed è qualcosa che vogliamo assolutamente fare.

Abbiamo una visione davvero grande per il terzo film di Jumanji“.

Quando comincia la produzione: si attende la fine delle riprese di Red One

Le parole di Garcia sono una conferma importante che galvanizza i fan della saga. Per molti un seguito era quasi scontato dopo l’enorme successo al botteghino dei primi due capitoli: il primo aveva guadagnato un miliardo di euro sul mercato globale, e il secondo ben 800 milioni.

Ma quando comincia quindi la produzione del quarto film di Jumanji? Come si evince dal discorso del produttore, siamo ancora nelle fasi preliminari e non è possibile fare previsioni precise. Garcia ha sottolineato che come minimo si dovrà aspettare la fine delle riprese di Red One. La commedia d’azione natalizia targata Amazon tiene infatti occupate due figure fondamentali per la moderna saga di Jumanji: il regista Jake Kasdan e il protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.