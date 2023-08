Sorteggi Champions League 2023/24, dove vederli in tv: orario, fasce, streaming

Sorteggi Champions League 2023, ecco dove vederli in tv e in streaming. È tutto pronto per la nuova edizione della Coppa dei Campioni, ecco come seguire in diretta l’estrazione dei gironi: in quali fasce sono le quattro italiane?

Sorteggi Champions League 2023, orario e dove vederli in tv e in streaming

Oggi 31 agosto è il fatidico giorno dei sorteggi di Champions League 2023/24. Le quattro squadre italiane nella competizione, Napoli, Lazio, Milan e Inter, scopriranno questo pomeriggio le loro avversarie nella fase a gironi della competizione europea, che avrà inizio tra il 19 e il 20 settembre. L’estrazione sarà trasmessa in diretta tv e streaming e avrà inizio alle ore 17.45. Sarà possibile seguire i sorteggi in tv su Sky Sport 24 e sul Canale 20 di Mediaset, oltre che in streaming su SkyGo, Now, Mediaset Infinity e Amazon Prime Video.

Le fasce del sorteggio, chi saranno le avversarie delle italiane?

Le 32 squadre qualificate per la Champions League, divise in quattro fasce in base ai risultati sportivi e al coefficiente UEFA, saranno suddivise in otto gironi da quattro squadre. Il Napoli si trova in prima fascia grazie alla conquista dello scudetto nella scorsa stagione. I buoni risultati europei dell’Inter di Simone Inzaghi son valsi ai nerazzurri la seconda fascia. La Lazio e il Milan si accontentano invece della terza fascia. Una posizione delicata per i due club, che ora rischiano un girone di ferro con un po’ di sfortuna ai sorteggi: l’ipotesi più terrificante è un accoppiata con Manchester City e Real Madrid. Anche la quarta fascia non è priva di potenziali pericoli. Tante squadre rispettabili come Newcastle, Galatasaray e Lens che potrebbero diventare una spina nel fianco anche per le italiane. Ecco tutte le possibili avversarie delle squadre italiane in Champions League.

PRIMA FASCIA : Napoli , Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Psg, Siviglia.

: , Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Psg, Siviglia. SECONDA FASCIA : Inter , Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

: , Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid. TERZA FASCIA : Lazio , Milan , Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv Eindhoven, Copenaghen.

: , , Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv Eindhoven, Copenaghen. QUARTA FASCIA: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Anversa, Young Boys.