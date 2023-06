Mattia Esposito, chi è lo studente scomparso e poi ritrovato dopo diverse ore: i motivi dell’allontanamento

Mattia Esposito è il ragazzo romano ritrovato dopo essersi allontanato per alcuni giorni. Diversi gli appelli sui social e in tv.

Mattia Esposito è il 17enne della provincia di Roma che era scomparsa nei giorni scorsi. Dopo diversi appelli sui social ma anche nella trasmissione di Chi l’Ha Visto, il ragazzo è stato ritrovato. Ecco la prima ricostruzione.

Mattia Esposito, chi è lo studente scomparso e poi ritrovato

Mattia Esposito è il ragazzo che lo scorso 30 maggio era scomparso. Sui social è da subito circolato un annuncio per aiutare la famiglia a ritrovare il ragazzo. “Ha diciassette anni e abita con i genitori in zona Centocelle a Roma. È alto 1 metro e 74 centimetri, e pesa 55 chili. L’ultima volta in cui è stato visto, quando è uscito di casa ieri mattina per andare a scuola il minorenne indossava jeans, una maglia scura e scarpe nere. Non sono stati segnalati segni particolari. Chiunque lo abbia visto o abbia notato un giovane che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarne subito l’avvistamento contattando il Numero delle Emergenze 112 oppure è pregato di recarsi in caserma o in commissariato. Ha già trascorso una notte fuori casa, la speranza è che stia bene e che si trovi da un amico”.

Tuttavia, dopo l’appello anche nella trasmissione di Rai 3 Chi l’Ha Visto, la mamma del ragazzo ha fatto sapere a tutti che è stato ritrovato. “Mio figlio sta bene”, rassicura sui social la madre Francesca Pane dopo numerosi appelli.

I motivi dell’allontanamento

Al momento non è noto il motivo del suo allontanamento da casa ma, secondo una primissima ricostruzione, il giovane è stato ritrovato al parco degli acquedotti. Rimane l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che Mattia si sia allontanato dopo aver preso alcuni brutti voti a scuola

Sta bene lo studente scomparso da Roma il 30 maggio, dopo essere uscito per andare a scuola. E’ stato ritrovato dalla Polizia nella Capitale. I genitori avevano lanciato per lui un appello in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di #chilhavisto. Grazie a tutti. pic.twitter.com/eD8IkRUA3h — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

