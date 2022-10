Alan Sorrenti, chi è il cantante di Figli delle Stelle: vita privata, canzoni, nuovo album

Chi è Alan Sorrenti, celebre cantante anni Settanta che ha trovato il successo con Figli dell Stelle e Tu sei l'unica donna per me.

Chi è Alan Sorrenti, carriera e vita privata del cantante di Figli delle Stelle

Nato a Napoli il 9 dicembre 1950 Alan Sorrenti ha 72 anni ed è un cantautore di origini gallesi, celebre in Italia tra gli anni Settanta e Ottanta.

Cresciuto ad Aberystwyth, in Galles, per buona parte della sua infanzia, il suo gusto musicale viene plasmato dal rock progressivo britannico e statunitense. Una volta tornato a Napoli da inizio alla sua carriera artistica, con l’obiettivo di diventare un cantante di successo. Pubblica due album all’inizio degli anni Settanta, Aria e Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto, entrambi molto amati dalla critica del tempo. Nel 1977, oltre al plauso della critica trova anche il successo con Figli delle Stelle, album trascinato dall’omonimo brano cult.

Il disco, con un sound molto più pop/dance rispetto ai suoi lavori precedenti, si rivela un vero e proprio successo commerciale: resta nella Top Ten italiana per sedici settimane consecutive e diventa l’ottavo singolo più venduto del 1978.

Sorrenti replica il suo successo nel mondo della musica pop nel 1979, grazie alla canzone melodica Tu sei l’unica donna per me. Tratta dal suo album L.A. & N.Y., è il singolo più venduto del 1979 e gli vale la vittoria al Festivalbar. Nonostante il grande successo dei suoi ultimi lavori, Sorrenti alienò parte del suo seguito iniziale, deluso dall’improvviso cambio di stile.

Alan Sorrenti scompare per qualche tempo dalle scene a causa di un arresto per possesso di sostanze stupefacenti nel 1983. Dopo il suo ritorno nel 1987 con l’album Bonno soku bodai, continua a lavorare nella musica, pur senza mai replicare il suo successo della fine degli anni Settanta. Appare inoltre molto spesso in televisione, come ospite di varie trasmissioni.

Il nuovo album nel 2022, Oltre la zona sicura

Dopo una lunga pausa dalla musica, Alan Sorrenti ha annunciato l’uscita del suo nuovo album sul suo profilo Instagram ufficiale.

Si chiama Oltre la zona sicura e contiene ben sei nuove tracce dell’artista italo-gallese. Il cantante descrive così il suo ultimo lavoro: “Un disco per viaggiatori che non hanno paura di varcare il confine e di andare… oltre la zona sicura”.

Vita privata: relazioni, figli

Da quel che sappiamo, Alan Sorrenti non è sposato e non ha figli. In passato fu legato per molti anni alla modella americana Tony Lee Carland. Il loro matrimonio, tuttavia, non si concluse nel migliore dei modi. Fu proprio una discussione con sua moglie, infatti, la causa dell’arresto di Sorrenti. Nel 1983 la modella beccò Sorrenti a letto con un’amante, una donna svedese di nome Hanna Kirsten.

Il feroce litigio tra i due degenera, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti trovano piccole quantità di eroina nella villa dell’artista, che finisce in manette. Durante gli interrogatori, Tony Lee Carland accusa il marito di fare uso di stupefacenti e di spacciarli. A causa della vicenda, Sorrenti passerà alcuni mesi in carcere.