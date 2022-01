Chi è Michele Morrone: lui e Belen stanno insieme?

Chi è Michele Morrone: lui e Belen Rodriguez stanno insieme? L’attore milanese e la showgirl erano già stati paparazzati in passato, mano nella mano in un ristorante. Secondo il settimanale Chi, la loro amicizia sta diventando qualcosa di più…

Michele Morrone e Belen stanno insieme: chi è la nuova fiamma della showgirl

Michele Morrone e Belen Rodriguez sono una coppia? I due, già beccati a Dicembre in un ristorante di lusso, sembrano essere particolarmente intimi.

Ma chi è esattamente la nuova fiamma della showgirl argentina? L’attore, nato il 3 Ottobre 1990, è noto a livello internazionale per aver interpretato il boss mafioso Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 Giorni, distribuito da Netflix. Ha un passato nella fiction italiana: ha recitato al fianco di Raoul Bova in Come un delfino 2 e interpretato piccole parti in Che Dio ci aiuti, Provaci ancora Prof! e Squadra Antimafia.

Nel 2016 è stato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Insieme alla sua maestra di danza, Ekaterina Vaganova, Morrone si fece onore nella competizione, classificandosi al secondo posto. Nel 2021 è entrato a far parte del cast della seconda stagione della serie tv spagnola Toy Boy, poliziesco disponibile su Netflix. Ha un profilo instagram con un discreto seguito.

Nel corso della sua carriera, Michele Morrone si è dato anche alla musica. Pubblica il suo album di debutto, Dark Room, nel 2020, in parte come promozione del film 365 giorni.

L’album ottiene un discreto successo, soprattutto in Polonia, nonostante alcune recensioni particolarmente negative. Per promuovere maggiormente la propria carriera musicale, Michele Morrone ha creato anche un canale Youtube: il suo brano Feel it ha ottenuto oltre 60 milioni di visualizzazioni in due anni.

Beccati di nuovo: Morrone paparazzato sotto casa di Belen

In passato il poliedrico attore, ora attivo anche nel campo della moda, aveva fatto dichiarazioni poco lusinghiere nei confronti della showgirl argentina: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. Ora le cose sembrano essere cambiate. I due si sono chiariti ed è nato un rapporto di reciproca stima e amicizia.

Secondo il settimanale Chi, tuttavia, il rapporto tra Belen Rodriguez e Michele Morrone sembra essersi evoluto in qualcosa di più. L’attore è stato paparazzato mentre si aggira furtivo sotto il portone di casa di Belen. Saluto tra amici o incontro bollente? Gli appassionati di gossip stanno già impazzendo…