Alessandro Basciano torna a Verissimo? Botta e risposta con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano torna in studio a Verissimo? L’ex gieffino vuole chiarire la situazione dopo le accuse della sua ex Sophie Codegoni, che lo ha accusato di averle dato uno schiaffo.

Alessandro Basciano torna a Verissimo, continua la polemica a distanza con Sophie Codegoni

Continua la telenovela tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Secondo fonti vicine a Mediaset, l’ex corteggiatore di Uomini & Donne e concorrente del GF Vip è pronto a tornare negli studi di Verissimo per rispondere alle accuse della sua ex fidanzata. Intervistata da Silvia Toffanin, Sophie Codegoni ha infatti raccontato un episodio violento di cui si sarebbe reso protagonista Basciani a Mykonos. Secondo l’influencer, il suo ex l’avrebbe schiaffeggiata: “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello. Non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza. Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui”. Basciani si è fatto avanti chiedeno il diritto di replica, nel tentativo di chiarire quanto accaduto e smentire la versione di Sophie.

Le parole dell’agente: “Si è scontrato con me, non con Sophie”

In molti si sono schierati a difesa di Alessandro Basciani, primi tra tutti sua sorella Giorgia Basciano e il suo agente Benji Costantino. Quest’ultimo ha raccontato una versione diversa di quanto accaduto in un’intervista concessa SDL TV: “Eravamo tutti allegri perché avevamo bevuto. Sophie mi dice ‘accompagnami in camera così inizio a prepararmi’. Io le dico ‘sei sicura? L’hai detto ad Ale?’. Perché dal Tropicana per arrivare alle suite ci sono 10 minuti a piedi e lei forse non voleva andare da sola. Poi c’è stato un malinteso. Ale pensava che sarei tornato da lui per chiudere il set. Lui pensava che sarei tornato giù a prenderlo e a portarlo in camera. Così non è stato e c’è stata questa incomprensione. Lui poi è arrivato ed era molto agitato. Poi tutto è sfociato in una colluttazione verbale e se è sfociato tutto in una colluttazione anche fisica direi che è stata con me e non con lei. Se c’è stata una colluttazione importante è stata tra me e lui”.