Luzma Cabello, chi è l’amante di Alessandro Basciano: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Luzma Cabello, amante di Alessandro Basciano. Nota cantante e modella venezuelana di origini arabe, era una vecchia fiamma del noto ex gieffino, che nega di aver tradito Sophie Codegoni con lei. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Luzma Cabello, amante di Alessandro Basciano: vita privata e carriera

Nata nel 1995, Luzma Cabello è un’affascinante modella e cantante venezuelana 29enne di origini arabe, finita su tutti i giornali di gossip per la sua presunta tresca con Alessandro Basciano, che avrebbe tradito con lei la sua ex Sophie Codegoni durante una notte brava ad Ibiza. Cabello è molto nota in Spagna soprattutto per la sua partecipazione come tentatrice alla seconda edizione locale di Temptation Island nel 2020, durante la quale è stata una delle protagoniste principali. Il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 215mila followers ed è pieno sia di scatti tratti dai suoi servizi fotografici che di foto tratte dai suoi concerti. Negli ultimi anni Luzma Cabello ha pubblicato diversi brani tra cui Tomando el mando, Quando el sale, La Coronae Me Quemaste.

Vita privata, il rapporto con Basciano e il caso Ibiza

Secondo Sophie Codegoni e molte testate di gossip, Alessandro Basciano avrebbe cercato di coprire un suo tradimento con una sua ex fidanzata durante un suo viaggio ad Ibiza. Questa fantomatica ex non sarebbe altri che Luzma Cabello, in passato legata all’ex corteggiatore: “Lui mi fece vedere una foto in aeroporto, dicendomi che nei giorni precedenti era stato a Ibiza per lavoro. E che, se fosse uscito quello scatto, la ragazza nella foto era solo una turista inglese che gli stava chiedendo informazioni. Mi scrive la ragazza della foto. Si presenta come la sua ex e mi dice che hanno passato tre giorni a Ibiza. Io ho foto e video di loro insieme, in camera, in macchina. Non lo voglio più vedere, è finita. Chi ti ama non ti tratta così”.

Luzma Cabello non ha commentato le voci sul suo conto, se non con una frase criptica pubblicata su Instagram: “Rimango reale in mezzo a tanta falsità. Come dice Sfera; come i tuoi gioielli. Tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi”. Da parte sua Basciano ha negato di aver tradito Sophie con la cantante. Il suo agente, Benjy Costantino, ha presentato una versione diversa di quanto accaduto ai media: “Luzma è stata una persona che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati. Ale mi ha detto di incontrarla perché a livello lavorativo ci avrebbe aiutato. Siamo andati a ballare tutti insieme. Il secondo giorno lei mi dice ‘guarda non sto bene voglio andare via’. Lei pensava di venire e forse si era fatta un film mentale. A lei piaceva tanto Ale. Lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva ‘Ale mi parla sempre della fidanzata’. Per questo lei voleva tornarsene a casa ma non c’erano aerei. Non c’è stato nessun tradimento. Però come ha detto lei, non ci sono solo i tradimenti fisici”.