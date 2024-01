Alessia Erba, chi è la fidanzata di Kumo di Amici 23: cosa sappiamo di lei?

Chi è Alessia Erba, fidanzata di Kumo di Amici 23. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita sentimentale del giovane ballerino nella scuola di talenti di Maria De Filippi.

Chi è Alessia Erba, fidanzata di Kumo di Amici 23: cosa sappiamo di lei?

Alessia Erba è una ballerina professionista, nota al pubblico televisivo italiano soprattutto in quanto fidanzata di Kumo, concorrente della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due appaiono spesso insieme nei loro rispettivi account social, spesso intenti a divertirsi e a ballare insieme. Erba ha un profilo Instagram seguito da oltre 7mila utenti, in cui mette in mostra le sue doti nella danza pubblicando spesso video delle sue esibizioni.

Le voci sulla crisi di coppia, Kumo l’ha tradita con Giulia Stabile?

Nel gennaio del 2024, secondo alcune voci di corridoio, la relazione di Kumo ed Alessia Erba avrebbe cominciato ad incrinarsi. Molti giornali di gossip riportano infatti la possibilità che il ballerino di Amici abbia tradito la sua fidanzata con Giulia Stabile, ex concorrente della scuola di talenti di Canale 5 nonché ex compagna di Sangiovanni. Queste indiscrezioni nascono da una serie di indizi colti sui social dai fan più curiosi della coppia. Il 17 gennaio Alessia Erba ha infatti pubblicato una storia Instagram in cui dichiara perentoria: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Una frase che forse implica il chiacchierato tradimento di Kumo. Subito dopo i fan hanno notato che Erba ha smesso di seguire Giulia sui suoi profili social. Per il momento non si hanno conferme dai diretti interessati.