Claudia Pandolfi si confessa a Belve: “Ho avuto una fidanzata”

Il programma televisivo Belve racconta anche di Claudia Pandolfi. L’attrice romana classe ’74 si è infatti lasciata andare e ha confessato un lato di sé di cui già si sapeva qualcosa. Si tratta della tematica sentimentale.

La 48enne ha infatti ammesso di aver avuto storie anche con delle donne.

Belve, Claudia Pandolfi parla di se stessa

Una bella chiacchierata quella tra Francesca Fagnani e Claudia Pandolfi. La conduttrice del programma televisivo – Belve – ha voluto ricordare una frase che la stessa attrice aveva già espresso, ovvero quello di essere “eterosessuale ma anche un po’ lesbica”. Insomma una specie di outing, seppur in maniera differente.

Per questo l’attrice di Roma ha voluto parlare del mondo femminile e del suo trascorso sentimentale. Senza veli e con molta lucidità, la 48enne si è voluta raccontare:

“Sì diciamo che il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna che per me era proprio un faro”.

Claudia Pandolfi confessa così di aver avuto una relazione con una donna e di essere dunque “omosessuale” per certi versi, o meglio bisessuale. Un argomento sempre delicato in Italia, nonostante ormai ci si aspetta che sia più che normale.

L’attrice ha poi continuato e concluso il suo discorso:

“Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini e non mi posi nessun problema di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto. Fu l’unica esperienza”.

Una sola esperienza, durata all’incirca un mese, che l’ha però segnata – positivamente – dandole modo di scoprire un altro modo di amare e, forse, facendole capire il vero sentimento. Quello nei confronti di una persona al di là del proprio sesso, che sia uomo o donna poco importa. Un messaggio da condividere con tutti.

