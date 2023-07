Sanremo 2024, Amadeus annuncia le novità del regolamento: dai co-conduttori alla nuova giuria. VIDEO

Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato le novità riguardo il prossimo Festival. Lo ha fatto in un video per il tg1 e i social.

Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato importanti novità sul nuovo regolamento del prossimo Festival. Il conduttore ha rilasciato un video per il Tg1 in anteprima e poi ha caricato il video sui canali social.

Sanremo 2024, Amadeus annuncia le novità del regolamento

Amadeus in un video andato in onda sul Tg1 e poi caricato sui social, ha annunciato importanti novità riguardo il regolamento del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore ha dichiarato la pubblicazione del nuovo regolamento nella giornata di lunedì 10 luglio. “Innanzitutto la prima sera, martedì 6 febbraio ascolterete tutte le canzoni in gara“, ha esordito il presentatore. “Le altre due sere, mercoledì e giovedì, i brani verranno divisi: quindi, metà mercoledì e metà giovedì, ma -attenzione – novità“.

Dai co-conduttori alla nuova giuria: ecco il video

La prima grande novità riguardano i cantanti in veste di co-conduttori a turno per due serate. “Venerdì serata delle cover, dove i cantanti verranno accompagnati da un’artista, a meno che non siano già due o più cantanti in gara, e allora non avranno bisogno di un’ulteriore persona che li accompagna; e potranno cantare qualsiasi brano nazionale e internazionale di qualsiasi epoca, anche i propri brani fino addirittura al 31 dicembre del 2023 di quest’anno”.

“Sabato serata finale con il podio coi primi 5: da lì scopriremo chi sarà la canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo”, ha aggiunto il conduttore. “Ultima novità che riguarda le giurie: oltre al televoto, oltre alla sala stampa, ci sarà la giuria delle radio che sostituisce la demoscopica. Quindi, la giuria delle radio, formata dalle radio nazionali dalle radio regionali o locali, che avranno veramente un ruolo importantissimo”. Annunciato che il regolamento è disponibile poi da lunedì 10 luglio su www.sanremo.rai.it.