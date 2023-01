Daniel Radcliffe, chi è l’attore di Harry Potter: fidanzata, film, carriera

Daniel Radcliffe, diventato famoso per il personaggio di Harry Potter ideato da J. K. Rowling, è un attore britannico che ha interpretato il protagonista dei celebri otto film. Assieme a lui anche Emma Watson e Ruper Grint.

Chi è Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe è un attore che lavora nel mondo del cinema, del teatro e della televisione fin dalla giovanissima età. Figlio di un agente letterario e di una direttrice di casting, l’attore è nato a Londra il 23 luglio 1989, e la sua altezza è di un metro e sessantacinque centimetri.

Ha pubblicato alcune sue poesie sotto lo pseudonimo di Jacob Gershon.

Fidanzata

Daniel Radcliffe è fidanzato da diversi anni con l’attrice americana Erin Darke famosa anche per la serie TV Dietland. I due sono legati sentimentalmente dal 2012, e si sono conosciuti sul set del film Giovani Ribelli – Kill Your Darlings. Non sappiamo se abbiamo in programma o meno l’ipotesi di sposarsi.

In passato ha dichiarato di essere preso da Helena Bonham Carter.

Film

Daniel Radcliffe, oltre ai famosi film di Harry Potter, ha recitato in altri numerosi film come: I ragazzi di dicembre (2007), The Woman in Black (2012), Victor: La storia segreta del dottor Frankenstein (2015), Jungle (2017), Escape from Pretoria (2020, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo (2020), The Lost City (2022).

Curiosità

L’attore si è schierato a favore dei diritti degli omosessuali e ha preso parte a degli annunci di servizio pubblico nel 2009 per il progetto Trevor, promozione della consapevolezza dei gay e prevenzione del suicidio adolescenziale. Per il suo lavoro a favore dell’organizzazione, gli è stato conferito il premio “Hero” nel 2011.