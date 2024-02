Gruppo Custom si aggiudica il bando di Poste Italiane: 4mila chioschi multiservizi per il Progetto Polis

Il Gruppo Custom si è aggiudicato il bando di gara di Poste Italiane per la realizzazione della fornitura di chioschi multiservizi. Il “Progetto Polis – Case dei servizi digitali” è un programma di inclusione sociale per portare i servizi telematici della Pubblica Amministrazione all’interno degli Uffici Postali con la creazione di “Sportelli Unici” di prossimità in 6.933 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Un progetto che vede protagonista la tecnologia del Gruppo Custom che è riuscita a realizzare chioschi (kiosk) self-service dove i cittadini potranno richiedere negli uffici postali servizi evoluti della pubblica amministrazione (es certificati anagrafici). In questo modo il Gruppo Custom offre una soluzione innovativa che supporta tutti i cittadini facendo da una parte risparmiare tempo e dall’altra garantendo un’accelerazione verso quelle soluzioni digitali che semplificheranno il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione con un approccio trasversale a tutto il territorio italiano.

Gruppo Custom: innovazione e tecnologia a sostegno dei cittadini

Custom, azienda italiana con headquarter a Parma, leader in ambito nazionale e internazionale nella Retail automation integra know-how differenti e competenze progettuali basate su soluzioni hardware, software e service di pre e post-vendita su mercati verticali in cui tecnologia e innovazione rappresentano elementi importanti e distintivi, si è aggiudicata il bando per la realizzazione di oltre 4.000 chioschi. Custom avvia in questo modo una nuova fase di espansione di soluzioni e servizi tecnologici per i cittadini.

Tale progetto, la cui diffusione sul territorio è partita nel 2023, avrà una durata di 5 anni, e sarà anche la base per l’intensificazione delle soluzioni tecnologiche già offerte in ambito postale dal Gruppo Custom come le bilance pesa-pacchi, le bilance da sportello, e le stampanti presenti nei sistemi eliminacode.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Di Luca: “I chioschi supporto quotidiano di massimo servizio e sicurezza”

Il Responsabile del progetto, Corrado Di Luca, Head Large Enterprise Business ha dichiarato: “I chioschi hanno un ruolo cruciale all’interno del progetto Polis e saranno di supporto a tutti i cittadini garantendo quelle soluzioni digital capaci di semplificare la quotidianità, garantendo massimi livelli di servizio e sicurezza. Siamo orgogliosi del fatto che questo progetto, complesso sotto diversi aspetti tecnici e requisiti richiesti da Poste, sia partito proprio in Italia grazie a quel know-how, a quella forza che solo il made in

Italy riesce a dare sia sotto il profilo tecnologico che culturale”. Su un totale di 4.000 chioschi con funzionalità di sportello virtuale, ne sono stati già installati più di 400 a copertura di tutto il territorio nazionale.

Stradi sul Progetto Polis: “Verso un’Italia più digitale, semplice ed efficiente”

Carlo Stradi, Presidente del Gruppo Custom: “Affiancare Poste Italiane e realizzare un progetto unico capace di catapultare l’intero territorio italiano in un nuovo scenario più digitale, più semplice ed efficiente è il riconoscimento all’impegno che investiamo ogni giorno con l’obiettivo di realizzare tecnologie all’avanguardia. Il progetto ha messo in evidenza ancora una volta quanto sia importante il

ruolo della tecnologia, e soprattutto la capacità di ascolto proattivo di una delle più importanti aziende Italiane che ha saputo intraprendere la strada della digital transformation per supportare al meglio il processo evolutivo e culturale di tutti noi italiani. Con il progetto Polis i cittadini, infatti, potranno richiedere diversi tipi di servizi in modalità Self-service in un unico punto di accesso 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5 mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Per questo motivo anche i chioschi hanno un sistema di efficientamento energetico che da remoto spegne le periferiche andando a ridurre i consumi.