Milano, attivisti Ultima Generazione bloccano gli automobilisti: tensione e polemiche

Milano, attivisti Ultima Generazione hanno bloccato per diversi minuti la strada di viale Fulvio Testi. Sette in totale che hanno attirato le polemiche di tanti automobilisti che dovevano andare a lavoro. Sono intervenute le forze dell’ordine soprattutto per permettere il passaggio di una autombulanza del 118.

A Milano c’è stata tanta tensione con gli attivisti di Ultima Generazione che hanno bollato tanti automobilisti stando seduti sull’asfalto al centro strada con il cartello “Fondi riparazioni”. La protesta del gruppo ambientalista si è consumata a viale Fulvio Testi. Sette manifestanti hanno manifestato attirando ovviamente le tante polemiche di molti che dovevano andare a lavoro. Sono intervenuti le forze dell’ordine che sono riusciti a far spostare gli attivisti che si erano convinti di far passare solo una autombulanza.

Tensione e polemiche

Tra i manifestanti anche una 72enne che ha parlato così ai microfoni di Fanpage: “Chiediamo fondi, non a spese dei cittadini, per chi ha vissuto e vivrà catastrofi naturali”. Una protesta che non ha trovato la solidarietà dei tanti automobilisti bloccati per diversi minuti. Molti intimavano di andare altrove a protestare, ad esempio fuori il Parlamento. Qualcun altro evidenziava i disagi creati con questa protesta a dir poco inutile.

