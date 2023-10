Angela Figlié, chi è l’ex moglie di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera, figlie

Chi è Angela Figlié, ex moglie di Zucchero Fornaciari. La loro burrascosa storia d'amore si è chiusa con il divorzio: "Sperava non avessi successo".

Chi è Angela Figlié, ex moglie di Zucchero Fornaciari. Scopriamo qualche informazione in più sulla prima compagna di vita del noto cantautore blues. La loro relazione è naufragata in modo brusco: “Sperava che io non avessi successo”. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Angela Figlié, ex moglie di Zucchero Fornaciari: vita privata, carriera

Angela Figlié è stata la prima moglie del celebre cantante Zucchero Fornaciari, madre delle figlie più grandi dell’artista, Alice ed Irene. Le informazioni sul suo conto sono molto limitate, in quanto ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Il suo matrimonio con Zucchero si rivelò molto burrascoso, anche a causa dei continui litigi della coppia. Alla fine degli anni Ottanta, dopo la nascita delle figlie, Angela decise di andarsene di casa. Secondo quanto confessato dal cantautore, le principali cause delle fratture con l’ex moglie furono la gelosia della donna e i tanti scontri relativi alla sua carriera artistica. All’epoca, infatti Zucchero non era ancora famoso e stava sgomitando per crearsi uno spazio nel mondo della musica.

Il divorzio della coppia: “Sperava che io non avessi successo, con lei era guerra”

Intervistato di recente dal Corriere della Sera, Zucchero ha svelato alcuni dettagli del suo turbolento rapporto con Angela Figlié. “Sotto sotto lei sperava inconsciamente che io non avessi successo.” –racconta il cantautore- “All’epoca facevo le balere, mi arrangiavo, non riuscivo ad avere un contratto, lei pensava: lasciamolo sfogare. Quando scrivevo una canzone gliela portavo e lei diceva: è una c***ta, io soffrivo come una bestia, ma ero innamorato. Mi sono indebitato per lei. Ero nella m***a, ma lei non si è mai abituata. Va beh, comunque non ha funzionato, non ce l’ho più fatta, lei l’ho lasciata nella villa per cui mi ero indebitato e me ne sono andato”.

Una relazione che lo ha fatto soffrire moltissimo, portandolo sull’orlo della depressione: “Per tanto tempo ci siamo tirati i coltelli, ma la nostra era una grande passione. Dopo che ci siamo lasciati non m’interessava più nulla. Nemmeno le nostre figlie, Irene e Alice, quando le andavo a prendere il weekend, riuscivano a darmi consolazione”. Dopo la fine del loro matrimonio i due non riuscirono mai a trovare un punto di contatto: “Con Angela era la guerra, la pace non si è mai raggiunta. Mi aveva lasciato per uno che diceva fosse meglio di me; non era vero. Se ne sarebbe accorta troppo tardi”.