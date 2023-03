Tubercolosi in un asilo nido in provincia di Bergamo: test e piano di sorveglianza per i bambini

Tubercolosi in un asilo nido: è scattato l'allarme in provincia di Bergamo per un caso infetto registrato.

Tubercolosi in un asilo nido: allarme in provincia di Bergamo dove sei è registrato un caso. Nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa, in cui l’autorità sanitaria locale, spiegherà i passi successivi che verranno effettuati per monitorare la salute dei bambini in particolare.