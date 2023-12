Barbara D’Urso sbarca in Rai? Le voci su un nuovo programma domenicale

Barbara D’Urso pronta al ritorno in Rai, le voci sul futuro della conduttrice. Secondo alcune recenti indiscrezioni, l’ex Regina del Pomeriggio Mediaset potrebbe presentare un programma domenicale su Rai 1.

Barbara D’Urso e il ritorno in Rai, le voci sulla conduttrice

Non si ferma il mulinello mediatico attorno al futuro professionale di Barbara D’Urso, ormai vicinissima alla scadenza del suo contratto con la Mediaset. La cacciata della conduttrice dal suo Pomeriggio 5, oggi in mano a Myrta Merlino, è stata al centro di molte discussioni e chiacchiere negli ultimi mesi. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile approdo a TV8, dove avrebbe gestito un varietà molto simile ai suoi programmi precedenti. Di recente, tuttavia, è tornata di moda la teoria del ritorno in Rai di Barbara D’Urso.

La conduttrice era già stata un volto importante della scuderia televisiva Rai tra gli anni Ottanta e i Duemila, partecipando a programmi come Domenica In, Mezzogiorno in Famiglia, Discoinverno e I Fatti Vostri. Ora i tempi sembrano finalmente maturi per un suo ritorno in pompa magna, con un nuovo show che andrebbe ad occupare uno slot orario molto interessante…

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’ipotesi show domenicale per la presentatrice, tutte le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi, Barbara D’Urso andrebbe a “rubare il posto” a Francesca Fialdini e del suo Da noi…a Ruota Libera con un nuovo programma in onda tra le 17 e le 19 della domenica. Uno slot importante, subito dopo Domenica In, che la metterebbe in diretta competizione con Verissimo di Silvia Toffanin. Una responsabilità importante per Barbara D’Urso, che ha però tutte le carte in regola per smuovere un po’ le acque nel braccio di ferro pomeridiano tra Rai e Mediaset.