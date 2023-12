Barbara D’Urso torna in tv, nuovo programma in arrivo su TV8

Barbara D'Urso torna in tv, tutto sulle voci di corridoio sul nuovo programma televisivo della conduttrice in arrivo su TV8.

Barbara D’Urso torna in tv, nuovo programma per la conduttrice in arrivo su TV8. Secondo alcune indiscrezioni l’ex regina del pomeriggio Mediaset è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Cosa sappiamo al riguardo?

Nuovo programma per Barbara D’Urso, la conduttrice torna in tv

Novità importanti in arrivo per Barbara D’Urso. Dopo l’addio a Mediaset ed un lungo periodo di inattività, la conduttrice pare sia pronta a tornare in tv da protagonista. Secondo alcune recenti indiscrezioni, infatti, l’ex regina di Pomeriggio 5, una volta scaduto il suo contratto con il Biscione, si appresta a prendere le redini di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su TV8. Ne sono sicuri sulle pagine di Novella2000, dove descrivono la nuova trasmissione come un mix di informazione ed intrattenimento. Il nuovo programma di Barbara D’Urso tratterà attualità, gossip, cronaca ma anche tante altre curiosità. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8.” -spiegano su Novella2000– “In realtà Sky già in passato ci aveva provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola“.

Il futuro di Barbara e gli inviti di Mara Venier e Francesca Fagnani

Per il momento non si ha ancora alcuna conferma dalla diretta interessata, che attende ancora pazientemente la fine del suo impegno contrattuale con Mediaset. Nelle ultime settimane molte personalità televisive della scuderia Rai hanno parlato di lei, dicendosi molto interessate ad un’ospitata della collega. In prima fila c’è Mara Venier che in una recente intervista ha ammesso di averla già invitata a Domenica In: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla”.

Francesca Fagnani si è tenuta sul vago, ma non ha escluso una possibile puntata del suo Belve dedicata a Barbara: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali”.