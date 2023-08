Fabri Fibra a Acri: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Fabri Fibra a Acri si esibisce in concerto nella serata del 1 agosto in occasione del suo tour estivo. Biglietti ancora disponibili.

Fabri Fibra a Acri si esibisce in concerto nella serata di martedì 1 agosto 2023. L’artista è in giro per l’Italia in occasione del suo tour in contemporanea con il suo ultimo album pubblicato. Ecco anche le prossime date e tappe.

Fabri Fibra a Acri: scaletta delle canzoni

Fabri Fibra si esibisce in concerto ad Acri nell’Anfiteatro nella serata del 1° agosto 2023. L’artista è in giro per l’Italia in occasione del tour dal titolo Caos Live, portando sul palco l’ultimo album, pubblicato dopo cinque anni dal precedente. “Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap”, ha annunciato Fabri Fibra. “Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Intro

Stavo pensando a te

Pamplona

Luna piena

Non crollo

Non fare la puttana

Caos

Applausi per fibra

Rap in vena

Propaganda

Stelle

Demo nello stereo

Brutto figlio di

Goodfellas

Dalla a alla z

Tranne te

Fotografia

Panico

Fenomeno

Cronico

La pula bussò (remix)

Rap in guerra

Verso altri lidi

Yoshi

Cocaine

La giostra

Come Vasco

La soluzione

Rap futuristico

Bugiardo

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour del cantante continua nelle prossime settimane e mesi in giro l’Italia. Ecco le prossime date e tappe:

3 agosto 2023 BARLETTA (BT)

THE BEST MUSIC FESTIVAL – FOSSATO DEL CASTELLO

4 agosto 2023 GALLIPOLI (LE)

SOTTOSOPRA FEST – PARCO GONDAR

6 agosto 2023 CATTOLICA (RN)

ARENA DELLA REGINA

8 agosto 2023 PESCARA

ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO

18 agosto 2023 ARBATAX (NU)

ARABAX MUSIC FESTIVAL – PIAZZALE ROCCE ROSSE

26 settembre 2023 ROMA

CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA