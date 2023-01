Compleanno di Michelle Hunziker: tutti gli ospiti vip e la location della festa

Compleanno di Michelle Hunziker è stato festeggiato nella serata milanese di martedì 24 gennaio. tanti gli ospiti vip amici della festeggiata. Non peteva mancare la figlia Aurora in dolce attesa che ha dedicato un bellissimo post sui social alla mamma.

Compleanno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha festeggiato 46 anni in una mega festa nella serata di martedì 24 gennaio 2023. “Happy birthday to my queen. Quante avventure ci aspettano ancora”. Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle storie su Instagram una serie di scatti che la vedono insieme a mamma Michelle Hunziker, quando ancora era piccola. “Una vita insieme”, scrive commossa sui social. “La sera prima che nascesse mia mamma, mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè”.

Tutti gli ospiti vip e la location della festa

La conduttrice svizzera ha organizzato e festeggiato il suo compleanno con una festa a tema James Bond al ristorante Shinto di Milano. Presente ovviamente la figlia Aurora, in dolce attesa. C’erano anche le amiche Serena Autieri e Ilary Blasi, con cui sono apparsi sui social selfie e video. Presenti, poi, Tommaso Zorzi, Nicola Savino, Nina Zilli. La serata è stata continuamente raccontata ed aggiornata dalle tante storie pubblicate dai social dagli invitati.

LEGGI ANCHE: Matteo Messina Denaro, l’outfit del boss diventa una moda: incredibile ciò che succede a Napoli