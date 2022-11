Ballando con le Stelle, sesta puntata: chi è il ballerino per una notte, coppie e classifica

Ballando con le Stelle, sesta puntata: chi è il ballerino per una notte e come si presenta la classifica parziale dello show.

Ballando con le Stelle, sesta puntata: chi è il ballerino per una notte e come si presenta la classifica dopo l’ultima puntata. Sabato 12 novembre, torna in onda in prima serata, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, sesta puntata: chi è il ballerino per una notte

Nella nuova stagione di Ballando con le stelle in ogni puntata ci sarà un “Ballerino” per una notte che cambierà di volta in volta.

Sabato 12 novembre torna in prima serata lo show condotto da Milly Carlucci. Nella sesta puntata, la ballerina per una notte scelta è l‘attrice Giovanna Ralli, vincitrice di due David di Donatello e due Nastro d’argento, è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano.

La conduttrice ha dichiarato nel corso de La Vita in Diretta. “Nostra ballerina per una notte sarà Giovanna Ralli. Quindi parlando di signore belle eleganti e, diciamo, non diciottenni ma di uno charme pazzesco.

E con lei sai chi scende in pista ad accompagnarla, spero in un tango? Perché adesso insomma lo dovremo provare insieme. Scende in pista Simone Di Pasquale, che ha tirato via gli scarpini dal chiodo, a cui li aveva appesi, e ritorna a ballare solo per lei. E’ una tantum, solo per questo sabato, per questa svolta“

Coppie e classifica

Durante la sesta puntata si esibiranno Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Le coppie composte da Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen sono state eliminate nelle scorse puntate, ma avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione però, di continuare a studiare con impegno e costanza. Ecco di seguito la classifica parziale dopo la quinta puntata:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Rosanna Banfi e Simone Casula

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Luisella Costamagna Pasquale La Rocca

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Alessandro Egger e Tove Villfor

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Paola Barale e Roly Maden

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen.

LEGGI ANCHE: Chi è Antonino Spadaccino che ha vinto la 12esima edizione di Tale e Quale Show: la classifica finale