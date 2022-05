Chi è Virginia Raggi, ex sindaca di Roma: marito, figlio, carriera politica, titolo di studio

Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, è una rappresentante di punta del Movimento cinque stelle. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Virginia Raggi

Virginia Raggi, ex sindaco di Roma, è una politica ed esponente di punta del Movimento cinque stelle. Nata il 18 luglio 1978, si è diplomata al liceo scientifico romano Isacco Newton e nel 2003 si è laureata in giurisprudenza con specializzazione in diritto civile. Iscritta agli ordine degli avvocati dal 2006, Virginia Raggi è diventata nota a livello nazionale per aver ricoperto la carica di sindaco di Roma per il M5s.

La carriera politica

L’ingresso in politica di Virginia Raggi risale al 2011, quando fondò il meetup del Movimento Cinque Stelle del XXIV Municipio di Roma. Il 2013 è l’anno del suo ingresso nelle istituzioni, anno in cui fu eletta come consigliera comunale di Roma Capitale. Dopo più di due anni di opposizione all’allora sindaco Ignazio Marino del Pd, che fu costretto prematuramente alle dimissioni, Raggi venne scelta nel 2016 come candidata alla carica di sindaca.

Al secondo turno di ballottaggio, dove si scontrò con il candidato del Pd Roberto Giachetti, ottenne il 67,15% dei voti diventando così sindaca di Roma. Nel 2021, anno della scadenza del suo mandato da prima cittadina, si ricandidò alla carica di sindaca non ottenendo però i voti sufficienti per concorrere al ballottaggio. Dall’ottobre 2021, ad ogni modo, è stata rieletta consigliera comunale di Roma ed è stata votata come presidente della commissione capitolina di Expo 2030 (candidatura di cui è stata promotrice da sindaca).

Gli incarichi nel Movimento cinque Stelle

Dopo la rielezione nel 2021 al consiglio comunale di Roma, Virginia Raggi si è fatta strada all’interno del gruppo dirigente del Movimento cinque stelle.

È stata, infatti, eletta come rappresentante nel Comitato di Garanzia del m5s.

Marito e figlio

Virginia Raggi è sposata con Andrea Severini (regista radiofonico di RDS) e assieme i due hanno avuto il figlio Matteo. I due sono sposati da 20 anni e hanno avuto anche un periodo di crisi che poi è stato superato. In famiglia c’è anche un cane cane di nome Puffo, adottato al canile della capitale.