Pietro Orlandi, chi è il fratello di Emanuela Orlandi: età, moglie, figli

Chi è Pietro Orlandi, fratello maggiore di Emanuela Orlandi, 15enne rapita in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. Dalla scomparsa della sorella, a distanza di quasi 40 anni, Pietro punta il dito contro il Vaticano: “Pagheranno per quello che hanno fatto”.

Chi è Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi è un nome molto noto al pubblico italiano in quanto fratello maggiore di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983, in uno dei più famigerati casi irrisolti della storia italiana. Figlio di Ercole Orlandi, commesso della Prefettura della casa pontificia in Vaticano, e di Maria Pezzano, Pietro non ha mai smesso di lottare per ottenere giustizia per sua sorella. Ancora oggi, a quasi quarant’anni dall’anniversario della sua scomparsa, Orlandi è in prima linea e appare spesso in televisione per parlare del caso, sul quale aleggiano da tempo sospetti di un possibile coinvolgimento del Vaticano.

Una tesi che Orlandi appoggia pienamente, come dimostrano le sue tante dichiarazioni nel corso degli anni. Di recente l’uomo ha accusato persino Papa Giovanni Paolo II. Intervistato a Dimartedì, ha dichiarato: “Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case. Sono convinto che Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco siano a conoscenza di quello che è avvenuto”.

Vita privata: moglie, figli, età

Non è nota l’età precisa di Pietro Orlandi che, ad oggi, dovrebbe avere circa 60 anni. Nonostante il dolore per la perdita della sorella sia ancora forte, Orlandi è riuscito a ricostruirsi una vita e un po’ di felicità con la sua famiglia. È sposato da molti anni con Patrizia Marinucci, donna con la quale ha avuto ben sei figli, tre femmine e tre maschi: le figlie grandi Rebecca, Elettra e Salomè e i fratelli più piccoli, Robin, Anakin e Dakota. Rebecca, Elettra e Salomè sono apparse recentemente in televisione come concorrenti di X-Factor. Il trio ha partecipato al talent show nel 2016, sotto il nome di The Coraline. Un anno dopo le tre sorelle hanno ottenuto una grande soddisfazione, vincendo la prima edizione di Fiat Music.