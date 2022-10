Ballando con le Stelle, Gabriel Garko e Iva Zanicchi a rischio la loro presenza: cos’è successo?

Ballando con le Stelle, Gabriel Garko e Iva Zanicchi potrebbero non esserci nella puntata di sabato 29 ottobre 2022. Problemi per Milly Carlucci che deve far fronte ad alcune emergenze che non ancora sono state risolte.

Ballando con le stelle torna in prima serata sabato 29 ottobre 2022 su Rai 1. Per la puntata di questa sera si registrano dei problemi riguardo la presenza di qualche concorrente.

L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice Milly Carlucci. Ci sono almeno due emergenze che sono state messe già in conto dalla produzione ed appunto dalla conduttrice. Infatti, Gabriel Garko e Iva Zanicchi potrebbero non essere presenti nella puntata di questa sera.

Cos’è successo?

Riguardo Gabriel Garko, Milly Carlucci ha annunciato con un video diffuso sui social che l’attore si è fatto male ad un braccio e dunque le sue condizioni sono da verificare.

Il concorrente è stato trasportato nella clinica Villa Stuart di Roma. “Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto ed il supporto possibile ed immaginabile“, ha assicurato la presentatrice. Non è stata confermata né smentita la sua presenza nella puntata del 29 ottobre.

Lo stesso dicasi per la Zanicchi: anche lei non è sicura di prendere parte alla gara. Il motivo sarebbe riconducibile ad alcune questioni familiari che quindi le impedirebbero di scendere in pista e ballare con Samuel Peron la prossima puntata. Tuttavia, i due nella serata di venerdì 28 ottobre hanno pubblicato un video su Instagram con questa didascalia: : “Ricapitoliamo – scrivono – Entusiasmo, energia, divertimento, diplomazia. Ora manca solo il vostro sostegno per domani.

Votate votate votate”.