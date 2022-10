Simbolo Pd, Letta: “Rimanga così com’è, prossimi capogruppo due donne”

Il simbolo del Pd deve rimanere così com’è e la direzione Pd ha approvato la relazione del segretario Enrico Letta. Tranne un contrario e due astenuti, hanno votato tutti a favore.

Il congresso del partito democratico si terrà nei tempi stabiliti, ma il simbolo del partito pare non essere in discussione. Lo ha annunciato il segretario Enrico Letta che, da dimissionario, traccia quello dovrà essere il percorso del Partito Democratico per un rinnovamento.

In merito alle poche donne elette, il Partito Democratico ha rimarcato che le“È chiaro ed evidente, non ho molto da aggiungere – ha detto Letta – e rappresenta il senso di un partito che non ha compiuto il salto in avanti necessario.

Sulla quota rosa” dem, non è possibile tornare indietro rispetto alla necessità di avere dei capi dei gruppi parlamentari di rappresentanza femminile”.