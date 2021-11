Chi è Lucya Belcastro, giovane compagna di Roberto Farnesi

Lucya Belcastro, poco nota al mondo dello spettacolo, è la giovane fidanzata fiorentina che ha reso felicissimo l’attore Roberto Farnesi. Il motivo? L’attore, all’età di 52 anni, ha potuto assaporare grazie alla giovane l’emozione della paternità.

Chi è Lucya Belcastro

Lucya Belcastro è una studentessa fiorentina di 25 anni quasi per nulla nota al mondo dello spettacolo. Questo perchè la ragazza, che presto diventerà mamma, non avrebbe alcuna intenzione di gettarsi nel mondo cinematografico. Nata a Montevarchi (in provincia di Arezzo) nel 1996 ha studiato lingue all’Università di Firenze e sui social ha un profilo privato.

La love story con Roberto Farnesi

Luca Farnesi e la giovane ragazza si sono conosciuti nel 2015 e da quel momento, nonostante i 27 anni di differenza, non si sono più lasciati. La loro love story, infatti, va sempre più a gonfie vele e l’arrivo della prima figlia ha reso ancora più felice la coppia. La ampia differenza d’età, infatti, non è mai stata un intralcio per la coppia che, anzi, è ora più felice che mai. “Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio” ha dichiarato al riguardo l’attore Luca Farnesi che ha già superato i 50 anni. L’attore è noto al pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla fiction il Il Paradiso delle Signore.

Lycia Belcastro e Roberto Farnesi genitori: la gioia su Instagram

L’attore Roberto Farnesi è finalmente diventato padre e lo annunciato lui stesso con un post su Instagram commentato con poche parole:“Buongiorno principessa”.