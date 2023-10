Chi è Silvia Brasca, inviata in Medio Oriente per il Tg La7

Silvia Brasca, caporedattrice del Tg La7, è l’inviata per il Tg diretto da Enrico Mentana in Medio Oriente.

Chi è Silvia Brasca

Silvia Brasca è una giornalista che si è formata sulla cronaca di Mani Pulite. Caporedattore del programma televisivo Matrix ai tempi della direzione di Enrico Mentana, oggi lavora per il TG di La7 ed è anche inviata in Medio Oriente. La scelta di recarsi in Medio Oriente per seguire il nuovo conflitto è data dal fatto che si è sempre occupata di Israele. Prima di lavorare per il Tg La7 di Enrico Mentana in veste di caporedattrice, è stata per 24 anni a Mediaset.

Studi

Silvia Brasca ha una laurea in scienze politiche ottenuta all’Università degli Studi di Milano.

Inviata in Medio Oriente

In merito alla sua esperienza come inviata in Medio Oriente per seguire le vicende che coinvolgono molto da vicino israeliani e palestinesi, Brasca ha fatto sapere – come riporta il sito di Tv Sorrisi e Canzoni – che “ho quasi 64 anni, e ho visto una generazione di inviati andare in pensione, forse tra un po’ ci andrò anch’io…ma oggi sono qui con colleghi giovani e con altri con cui ho già lavorato. C’è tanta collaborazione, perché in questi momenti, per me, ogni rivalità finisce in un angolo. Un tempo avevi l’ansia di trovare una cabina telefonica, oggi cerchi ovunque una presa elettrica per ricaricare i cellulari, i pc, il terrore è rimanere senza batterie. E in effetti su questo la solidarietà tra colleghi c’è e non c’è: appena uno vede una presa ci si attacca”.