Chiara Ferragni nuda sui social: polemiche e tante critiche. Il commento di una 11enne: “Non un bel messaggio”

Chiara Ferragni nuda riceve la lezione da parte di una bambina di soli 11 anni. Tanti like così come diversi commenti negativi.

Chiara Ferragni nuda sui social ha attirato le attenzioni di tantissimi così come i commenti negativi di tanti altri. L’influencer cerca sempre di acchiappare click e far parlare del suo nome così come del suo corpo.

Chiara Ferragni nuda sui social

Chiara Ferragni si mostra quasi del tutto nuda sui social. Pochi dettagli sono coperti mentre il resto è a disposizione dei social. Un foto molto spinta che ha fatto scatenare il mondo dei social. Tantissimi like ma anche commenti duri nei confronti dell’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni nuda: polemiche e tante critiche

Dunque, una pioggia di critiche sotto il post dell’influencer. “Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Elena”. Mentre qualcun altro attacca: “Dovresti smettere di far credere alle ragazzine che spogliarsi significa affermarsi“, e c’è anche chi le scrive: “Non capisco perché hai bisogno di pubblicare queste foto, usi il tuo corpo come fosse un oggetto”.

Il commento di una 11enne: “Non un bel messaggio”

Sotto i tanti commenti ha colpito quello di una bambina di 11 anni che ha criticato la scelta della foto dell’influencer. “Bho io ho 11 anni ( quasi 12)e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate a maggior ragione ke senso ha che lo faccia tu ? Cioè a parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda . Qual è il messaggio per noi ragazzine ? Che per farci notare dobbiamo metterci nude ? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare , compro tante cose tue quaderni costumi da bagno vestiti , mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari danno messaggi sbagliati non c è un senso a questa foto . Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette ho una bella mamma ma se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo penserei che mi devo vergognare del suo comportamento nn ne sarei x niente fiera . So ke nn lèggerai le parole di una ragazzina xò la vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano x sempre su internet non penso sia qualcosa di cui andare fieri far vedere il culo così . Scusa ma questo è il mio pensiero”.

